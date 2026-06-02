2016年製XeonとDDR3メモリで26B規模のローカルAIを実用的速度で動作させることに成功

古いサーバー（Intel Xeon E5-2620 v4、128GB DDR3、GPUなし）で26BパラメータのローカルAIを実用的な速度で動かした事例。投機的デコードやMoE最適化、メモリ帯域を考慮した設定により、読む速度と同等の生成速度を達成。

ChatGPTなどのAIサービスは超高性能なAIサーバーで動いており、自宅で ローカルAI を動かすには高性能GPUや大容量メモリを搭載した最新PCが必要だと思われがちです。

しかし、2016年発売のIntel Xeonプロセッサ、128GBのDDR3メモリ、GPUなしという古いサーバー構成で、26B規模のローカルAIを実用的な速度で動作させた事例が報告されました。 報告者はオープンソース開発者でNixOS Steering Committeeメンバーのcafkafk氏。 使用マシンはIntel Xeon E5-2620 v4（8コア16スレッド、AVX2対応、AVX-512非対応、L3キャッシュ20MiB）、DDR3メモリ128GB、GPUなしという構成です。 このCPUは2016年第1四半期に発売されたものです。

ローカルAIの速度を決める最大の要素は、CPUの計算能力だけではありません。 大規模言語モデルが次のトークンを生成するたび、モデルの重みと呼ばれる巨大な数値データをメモリからCPUへ読み込む必要があります。 重みはAIが学習によって得た知識の本体で、推論時には膨大な重みを何度も読み出します。 そのため、古いXeonでローカルAIを動かす場合、計算の遅さだけでなくメモリ帯域の細さが問題になります。

DDR3メモリは新しいDDR5やGPU用高速メモリより遅く、CPUが計算を終えても次のデータがメモリから届かず待たされます。 AI推論では、プロセッサが計算している時間より、メモリから重みが運ばれてくるのを待つ時間のほうが大きいのです。 cafkafk氏が採った方針は、古いハードウェアを力技で押し切るのではなく、推論エンジンの設定を徹底的に調整することでした。 一般的なローカルAI実行ツールは手軽ですが、内部の最適化設定を十分に変更できない場合があります。

そこで氏は、llama.cpp系の派生版であるik_llama.cppを使用しました。 中心となる工夫の一つが投機的デコードの利用です。 これは、小さな下書きモデルが先にいくつかのトークンを予想し、大きな検証モデルがその予想を確認する手法で処理を高速化します。 大きなモデルを毎回最初から動かすより、下書きモデルに一部を任せることでメモリ読み出しの負担を減らせます。

古いCPUでは計算能力よりメモリ帯域が先に限界に達しやすいため、投機的デコードの効果が大きくなります。 CPUの空き計算資源で小さな下書きモデルを動かし、大きな検証モデルの重みをメモリから何度も引っ張る回数を減らすという発想です。 GPUで力任せに回すのではなく、メモリ帯域という細い道を渋滞させないための工夫です。 さらに、専門家混合モデル（MoE）という構造も活用されました。

MoEは巨大なモデル全体を毎回すべて使うのではなく、多数のエキスパートから必要なものだけを選んで使います。 Gemma 4 26B-A4B-itの場合、総パラメーター数25.2Bのうち約3.8Bだけが活性化されます。 ただしMoEをCPUで動かす場合、エキスパートの選び方も重要です。 エキスパートが頻繁に切り替わると、CPUのキャッシュに載せたデータがすぐ不要になり、遅いメインメモリから別のデータを読み直すことになります。

古いサーバーでAIを速く動かすには、キャッシュに載せたデータをできるだけ長く使い回す必要があります。 そのためcafkafk氏は、CPU向けにMoEの動きを調整する--cpu-moeや、エキスパート内部の計算をまとめる--merge-up-gate-expertsを使用しています。 通常は複数回に分かれる計算やメモリアクセスをまとめることで、DDR3メモリとの往復を減らす狙いです。 これはローカルAI高速化というより、メモリ移動を減らすための地道な交通整理と言えます。

スレッド数の設定も重要です。 使用マシンは8コア16スレッドですが、cafkafk氏は-t 8で物理コア数に合わせました。 SMTによる16スレッドをすべて使えば速くなりそうですが、メモリ帯域が詰まっている状況ではスレッドを増やしても重みの読み出しは速くなりません。 むしろスケジューリングの負担が増え、速度が伸びにくくなります。

--mlockも重要な設定です。 Linuxではメモリが不足するとスワップが発生します。 AIモデルの重みがスワップへ追い出されると、DDR3どころかストレージから巨大な重みを読み直すことになり、生成速度は一気に低下します。 --mlockはモデルを物理メモリへ固定し、スワップによる失速を防ぎます。

ただしLinux側のmemlock制限が小さいと設定が失敗するため、OS側の制限変更も必要です。 さらに、重みをメモリ上でCPUが読みやすい形に並べ直す--run-time-repackも使われました。 モデルの重みはCPUが読み込みやすい並びと読みにくい並びがあります。 起動時に時間をかけて重みの配置を整えれば、文章生成時のメモリ読み出しが効率化されます。

KVキャッシュの扱いもCPU専用構成では見逃せません。 KVキャッシュは会話の文脈を保持する短期記憶のような領域で、長い文章ほど大きくなります。 GPUがある環境ではKVキャッシュをGPU側へ逃がせますが、GPUなし構成ではオフロード先がありません。cafkafk氏は--no-kv-offloadでKVキャッシュをGPUへオフロードしないよう指定しました。 入力トークン同士の関係を計算するアテンション処理にも高速化が施されました。

文章が長くなるほど関係の組み合わせが増え、普通に処理すると巨大な行列をメモリに書き出す必要があります。 Flash Attentionは巨大な行列を丸ごとメモリに置かず、小さな単位で計算を進めることでメモリ消費とメモリ帯域の負担を減らします。 --flash-attn onと--mla-use 3も使われました。 MLAはMulti-Head Latent Attentionの略で、KVキャッシュを圧縮する仕組みです。

会話の短期記憶をそのまま大きく保存するのではなく、より小さな表現にまとめることで、巨大な文脈を扱う際のメモリ使用量を抑えます。 一方、すべての設定が期待通りに効くわけではありません。 投稿では計算グラフの分割に関する-smg graphなどの設定も登場しますが、Gemma 4の外部MTP構成ではグラフ分割がサポートされず、レイヤー分割へ自動的に切り替わったと説明されています。cafkafk氏は将来的に役立つ可能性があると述べています。

実際のメモリ使用量もかなり大きいものです。cafkafk氏によると、262Kトークンの文脈長ではモデルの重みとキャッシュを合わせた必要メモリは約82GB。 内訳は重みが約25GB、KVキャッシュが約56GBで、KVキャッシュの方がモデル本体より大きくなっています。128GBのDDR3メモリがあるからこそ試せる構成です。 こうしてcafkafk氏は、読むのと同じくらいの速度でトークンを生成することに成功しました。 最先端のAIをローカル環境で実行する際のボトルネックは、単にシリコンにあるのではない。

推論エンジンが実際にどのように動作するのかを深く理解する必要があると述べています。 この事例は、古いハードウェアでも適切な最適化により実用的なAI推論が可能であることを示しており、ローカルAIの敷居を下げる重要な一歩と言えるでしょう





gigazine / 🏆 80. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ローカルAI Intel Xeon DDR3 投機的デコード Moe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Intel、最大288コアの「Xeon 6+」を正式発表 次世代GPU「Crescent Island」の計画もIntelが、COMPUTEXに合わせてデータセンターおよびネットワーク向けの最新プラットフォームを発表した。自律的にタスクを処理する「Agentic AI（自律型AI）」の台頭を見据え、データの移動やオーケストレーションを担う制御プレーン（Control Plane）としてCPUが再びAIインフラの中心的な役割を果たすという戦略を打ち出している。

Read more »

Intel、新PコアサーバーCPUと、480GBメモリ搭載GPU「Crescent Island」Intelは6月2日より台湾・台北で開催されるCOMPUTEX 2026に参加し、CEOのリップ・ブー・タン氏が6月2日に開催される基調講演に登壇予定。それに先立って報道発表を行ない、開発コードネームClearwater Forestこと「Xeon 6+」を正式に発表した。

Read more »

Eコア288基のロマン。Intel、Xeon 6+発表。旧世代比性能2.26倍Intelは6月1日(台湾時間)、COMPUTEX 2026で発表する概要などを明らかにした。この中でIntelは「Intel Xeon 6+ Processor」(以下Xeon 6+)を発表した。

Read more »

Intel、データセンター向け新CPU「Xeon 6+」発表 エージェンティックAI基盤を強化Intelは「Computex Taipei 2026」で、データセンター等向けの新CPU「Xeon 6+」を発表した。最先端のIntel 18Aプロセスを採用し、前世代比で最大2.5倍の性能向上を実現。新イーサネットコントローラや次世代データセンターGPU「Crescent Island」の追加情報も公開した。

Read more »

インテル、インテル® Xeon® 6+ プロセッサー、ネットワーキング、AIシステムにより、エージェンティックAIの実用化を推進インテル株式会社のプレスリリース（2026年6月1日 18時35分）インテル、インテル® Xeon® 6+ プロセッサー、ネットワーキング、AIシステムにより、エージェンティックAIの実用化を推進

Read more »

インテル、インテル(R) Xeon(R) 6+ プロセッサー、ネットワーキング、AIシステムにより、エージェンティックAIの実用化を推進インテル、インテル(R) Xeon(R) 6+ プロセッサー、ネットワーキング、AIシステムにより、エージェンティックAIの実用化を推進

Read more »