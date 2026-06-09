2003年発売の名作フリーゲーム『フロントライン』、7年ぶりアップデートでウィンドウサイズ変更機能を追加

2003年に公開された横スクロールアクションシューティングゲーム『フロントライン』が、2026年6月5日に約7年ぶりのアップデートを配信。最新版ではゲームウィンドウのサイズを自由に変更できるようになり、高解像度モニターでのプレイしづらさが解消された。開発者D.IKUSHIMA氏は現役プレイヤーへの感謝と新世代へのアピールを込めてアップデートを継続中。

『 フロントライン 』は横スクロールアクション・シューティング ゲーム であり、PC（itch.io）平台上で提供されている。 ユーザーが自由に価格を設定できるName your own price方式で配信されており、無料でのダウンロードも可能だ。

プレイヤーは銃火器を駆使して次々と押し寄せる敵を倒しながら、どれだけ先に進めるかを挑戦するゲーム内容である。 本作にはハンドガンやスナイパーライフルなど5種類の武器が用意されており、それぞれに個性的な性能が存在する。 例えばハンドガンは弾薬が無料で供給される反面、威力が低く、スナイパーライフルはヘッドショットで敵を一撃で倒せるが、胴体への命中ではほとんどダメージが通らないといった特徴がある。 敵キャラクターもショットガンやライフルを所持しているほか、無数の弾をばらまくヘリなどの強敵も登場する。

プレイヤーは状況に応じて素早く武器を切り替えながら、自身のHPが尽きるまでひたすら前進していく必要がある。 もともと2003年にフリーゲームとして公開された本作は、棒人間調のシンプルなグラフィックながら、手触りの良いゲームプレイと上達を実感しやすいシステムが評価され、累計ダウンロード数は100万件を超える人気を博した。 ただし、長年にわたるアップデートは2019年にBGM形式をMIDIからWAVEに変更した時点で停止しており、それから約7年が経過していた。

しかし2026年6月5日、突然のアップデートが配信され、バージョンがVer.1.39に更新された。 このアップデートにより、ゲームウィンドウのサイズを自由に変更できる機能が追加された。 オリジナルの解像度は640×480と小さく、現代の高解像度モニターでは表示が小さくてプレイしづらいという問題があったが、解消された。 開発者のD.

IKUSHIMA氏によると、本作は海外を中心に今でもダウンロードが続いており、現役プレイヤーが存在するという。 そうした長年のファンへの応えるため、7年ぶりのアップデートが実現した。 もとが23年前のゲームであるため、現行の開発環境でビルドできるか懸念があったが、2016年に一度当時の環境向けにコードを改修していたおかげで、今回は比較的スムーズに環境構築ができたとのこと。 その後も開発は続けられ、本稿執筆時点の最新バージョンはVer.1.41となっている。

Ver.1.41では、ウィンドウサイズ変更時にアスペクト比を維持する機能や、マウス操作のフィーリング修正などが行われ、ゲーム体験がさらにブラッシュアップされている。 また6月7日には新たなプロモーションビデオ（PV）も公開され、過去にプレイした層だけでなく、現代の新しいプレイヤーにも本作を楽しんでほしいという開発者の想いが示されている。2003年の公開から20年以上が経過しても根強い支持を集める『フロントライン』。 興味を持った読者は、ぜひ実際にプレイしてみることをお勧めする





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