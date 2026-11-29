プレイヤーは指揮官として艦を率いることになります。

メインモードとなる「センチュリーキャンペーン」では、まず所属する勢力を決定し、プレイヤーの分身となる主人公を制作します。 キャラメイクでは見た目や名前、これまでの経歴などを設定できるほか、ゲームの難易度も選択できます。

なお、難易度はハードコア以外ならいつでも変更可能です。 本作の物語はプレイヤーが指揮官を務める戦艦が襲われるシーンから始まります。 アクションパートでは目標を破壊することで勝利となります。 戦闘中は銃撃や近接攻撃など、装備している武器による攻撃と回避を使用可能で、小隊メンバーもNPCとして共に戦ってくれます。

Advertisement

また、戦闘ではパイロットとしてではなく、指揮官として戦うこともできます。 この際には戦艦を操作することになり、戦場に出ている部隊をサポートすることになります。 本作は基本的に戦闘がかなり強いので、あくまで指揮官として前線に出ないで戦う、という遊び方も不可能ではありません。 戦略パートはヘックスの宇宙空間で行われ、ターンごとに各ユニットが行動していきます。