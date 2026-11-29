「ジャパネット杯 春の高校バレー」として行われるJVA第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会の組み合わせ抽選会が29日、東京・台場のフジテレビで行われ、対戦カードが決まった。

「ジャパネット杯 春の高校バレー」として行われるJVA第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会の組み合わせ抽選会が29日、東京・台場のフジテレビで行われ、対戦カードが決まった。

男子で初優勝を狙う全国高校総体覇者の清風（大阪）は佐賀学園－東北文教大山形城北の勝者と初戦の2回戦で対戦。 大会連覇の懸かる東山（京都）も2回戦から登場し、習志野（千葉）－美里工（沖縄）の勝者と顔を合わせる。 女子で前回優勝の金蘭会（大阪）は、前々回女王の共栄学園（東京）と城南（徳島）の勝者、高校総体との2冠を目指す横浜隼人（神奈川）は開智（和歌山）－高知中央の勝者と、いずれも初戦の2回戦でぶつかる。 本大会は東京体育館（東京都渋谷区）で来年1月4日に開幕し、10日に男女の決勝を実施する。

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全試合がバーチャル春高バレー（https://sportsbull.jp/haruko/）で配信される。 総体ベスト4＋川内商工の「5強」 男子は全国高校総体ベスト4に川内商工を加えた「5強」の構図となるだろう。 総体覇者の清風は2年生エース西村海司や田原璃晟（3年）ら攻撃力の高い選手をそろえ、前回大会で一歩届かなかった頂点を狙う。 総体2位の鎮西は日本代表に登録された一ノ瀬漣（3年）、3位東山は前回優勝の立役者となった岩田怜緯（3年）の大エースを擁する。