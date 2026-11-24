設計が異なる農機メーカー2社の自動運転トラクターを、タブレット端末1台で遠隔監視する国の研究が進んでいる。車庫から出て水田の間を移動するため農道も走れるようになりつつある。福島県南相馬市でテストの様子が公開された。強く冷たい風が吹き抜ける海沿いには、1枚1ヘクタールほどの収穫を終えた田んぼが続く。屋内で男性がタブレット画面のボタンをそれぞれタッチ。赤いヤンマーと、青の井関農機のトラクターが、そ

開発は、農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）が福島国際研究教育機構（F-REI、エフレイ）から委託を受けている。 いずれも国の研究機関で、エフレイは東京電力福島第1原子力発電所の事故からの復興につながる研究を担う。

国内では人工衛星や位置情報の補正システムを使ってまっすぐ走る農機や、見える場所で監視しながら自動運転させる仕組みが実用化されている。 八谷満・農研機構研究管理役によると「田畑の中での自動運転はメーカーに任せる領域。 田畑の間の移動についての我々の研究とシームレスにしたい」と話す。 今回の研究で、専用サーバーを通さず一般的な「4G」の通信回線を使って遠隔監視できるようになった。

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農機はメーカーごとに車体制御システムが異なる。 研究では「発進」「一時停止」「再発進」といった指示を中継する共通の電子制御ユニット（ECU）をトラクターに組み込んでいる。 自動で走行するトラクター。 指示は「走行開始」「一時停止」など最小限さらに実際の農作業では、田を耕したり肥料や農薬をまいたり、トラクターはそれぞれ異なる作業機を取り付ける。

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作業機のメーカーが違っても、進捗をまとめて把握できないと、遠隔監視していることにならない。 農機の自動運転をめぐっては、欧米勢が小麦やトウモロコシといった得意の畑作を中心に、ISOBUS（イソバス）と呼ばれる通信規格をつくってきた。 稲作に強みがある日本の農機メーカーも海外販売に力を入れている。 国の研究でも「こうした環境も無視するべきではないと考えている」（八谷氏）。

は参加していない。 実用化の判断は企業に委ねられる。 原発災害からの復興予算をもとに、スタートアップや研究機関の「実証の聖地」を掲げる福島での試み。 成果の広がりを追い求める必要がある。