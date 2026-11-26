プレスリリース 2度のノーベル賞獲得の裏にあった「秘密」に迫るノンフィクション『カミオカンデの奇跡 48年目の真実』 本日発売！

UCバークレー校教授・野村泰紀さんより推薦コメント「サイエンスの凄まじさが伝わる歴史的な傑作！ 」本文の「試し読み」も公開中！ 本書は、2度のノーベル賞受賞を生んだ実験施設「カミオカンデ」の軌跡を、47人の関係者の証言からひもとき、日本の科学の未来を問う渾身のノンフィクションです。１本の電話から始まったカミオカンデ実験の背景、建設予算の実現に知恵を絞った文部官僚の証言、先行していたアメリカの競合実験を凌駕できた理由、そして、「世界初検出」を巡る熾烈な競争……。

実験の構想開始から48年の時を経て、これまで語られてこなかった秘話を明らかにします。 前代未聞の大型実験を次々と実現し、「親分」と呼ばれて畏怖された小柴昌俊。 小柴の後を継ぎ、大事故による絶体絶命の危機を救った戸塚洋二。 自身の違和感に向き合い、常識を覆す世界的発見を成し遂げた梶田隆章。

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そして、彼らとともに実験の成功を支えた物理学者たちの情熱と葛藤。 世界最高峰の物理学者たちの個性や研究にかける思いを、具体的なエピソードと証言から描き出します。 若き日本の物理学者が着想した理論は、いかにしてカミオカンデなどの大型実験につながったのか。 世界最大の光電子増倍管は、どんな駆け引きと覚悟の上で開発されたのか。