＜トランプの手にかかれば、絶対に大儲けできるタイミングでの株爆買いも捜査の取り消しも思いのまま！私利私欲にまみれた無数の汚職疑惑の対象を集めて、芸人パックンが痛烈な新ユニット名を命名。風刺画のゴルフコ

突然だが、タイムマシン、欲しくない？ 例えば米政府が、昨年4月に相互関税の一時停止を発表した時や、今年1月に中国への半導体輸出規制を緩和した時とか。 両方とも、米政府が方針を発表した直後に、半導体大手エヌビディアの株価が急上昇した。

そこでタイムスリップして、その発表前に株を買いたかったな～と思ったのは僕だけじゃないだろう。 しかし、そう思っていない人もいる。 トランプ米大統領だ。 なぜなら、自ら決めた政策が公表される前に、大量に株を買っていたからだ。

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タイムトラベラーよりもインサイダーが強い！ 別件だが、ジャンボジェット機が欲しくない？ トランプは欲しがっていたけど、もう手に入れた。 昨年5月、武器売却などカタールに有利な合意を結び、実際に4億ドル相当のジェット機をカタール政府からもらった。