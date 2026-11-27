モデル・俳優の佐々木希（38）が25日、自身のインスタグラムを更新。旬の食材をたっぷりと使った彩り豊かな手料理の数々を公開し、アレンジ方法や子どもが好きなメニューを紹介した。

モデル・俳優の佐々木希（38）が25日、自身のインスタグラムを更新。 旬の食材をたっぷりと使った彩り豊かな手料理の数々を公開し、アレンジ方法や子どもが好きなメニューを紹介した。

佐々木は「家で色んな種類の料理を食べさせたくて、お家ご飯考えるの嫌いじゃないんだけど、子供に人気のメニューありますか？ 結局子供が好きなのは、大体決まってますよね…」とつづり、12枚の写真と動画を投稿した。 投稿された写真には、季節の食材を使った多彩なラインナップが並んでいる。 こんがりと揚がった「塩麹唐揚げ」については、「塩麹のおかげで、中ジューシー。

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塩麹って本当に何にでも使えて、美味しくなるし身体にもいいので、絶対冷蔵庫にある」とこだわりを明かした。 ほかにも、アレンジを加えた手料理を紹介。