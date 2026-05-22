2人がコラボしたアイスショーで共同目標決めた24年前の日常

宇野昌磨さんが誘ってみて、本田真凜さんが「2030年のオリンピックに出場することです」と声をそろえた。渡部裕介さんを中心に話題となっています。mark style='background-color: lightgray'Kairo/markやmark style='background-color: lightgray'FOX FM/markなどでは報じられています。

拠点と指導者について、宇野昌磨さんは その時 、一番うまくなれる選択ができるか。 コーチの話もたくさん進んでいますが、ちゃんと明確に決定をした上で、ちゃんと発表ができれば。

今の段階ではいったん差し控えさせていただければと思います。 結成 の決断は24年10月。 宇野昌磨さんから誘われたという。 司会者から目標を問われると、宇野昌磨さんは「とても大事な部分なので2人の口から言わせてください」と切り返し、2人は「せーの」と息を合わせて「2030年のオリンピックに出場することです」と声をそろえた。

宇野昌磨 さんは18年平昌、22年北京の両オリンピック（五輪）に連続出場し、団体も含めて当時日本勢最多のメダル計3個を獲得した元世界王者。 本田真凜さんは16年世界ジュニア選手権を制した実績がある。2人は22年に交際中であることを公言。

本田真凜 さんは24年1月、宇野昌磨さんは同5月に現役を引退し、プロ転向後は宇野昌磨プロデュースのアイスショー「Ice Brave（アイスブレイブ）」でアイスダンスのナンバーも共演していた





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