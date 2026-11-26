パスワード管理ツールを提供する1Passwordが不正アクセスを受け、一部顧客の氏名や電子メールアドレスなどが持ち出された。同社は、パスワードを収めた保管庫の中身は無事だと説明する。攻撃者はどこから入り込んだのか。

パスワード管理ツール「1Password」を提供する1Passwordは2026年11月25日（現地時間）、同社のバックエンドシステムの一部が不正アクセスを受けたと発表した。

パスワード管理ツールは、利用者が業務で使う多数のサービスの認証情報を預かる。 提供元への侵入の影響が利用者の認証情報に及ぶかどうかが、利用企業にとっての焦点になる。 1Passwordは2026年11月19日、攻撃者がこのアカウントにアクセスした兆候を把握し、調査を始めた。 攻撃者はアカウントを使ってソースコードにアクセスし、バックエンドのサービスに不正なコードを送り込んだ。 このコードが、顧客に関する管理用データをダウンロードしたという。

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発表は、アカウントがどのようにして攻撃者の手に渡ったかには触れていない。 攻撃者は非公開リポジトリのソースコードもコピーし、CI/CD（ソフトウェアのビルドやテスト、デプロイを自動化する仕組み）のシステムにもアクセスした。1Passwordは、ソースコードは顧客データではなく、利用者の秘密情報も含まないと説明している。 CI/CDのシステムには、製品を動かすためのインフラ関連の秘密情報が含まれる。 同社は、漏えいした可能性のある社内の認証情報を全て更新または失効させたという。