1998-99シーズン、オレグ・ブロズィンの指揮下にあったディナモ・キーウはバイエルン・ミュンヘンとの接戦を制し、欧州で躍進した。SHチェンコらの活躍と厳格な戦術がどのように勝利につながったか詳述する。

1998-99シーズン、ウクライナの強豪クラブである ディナモ・キーウ は、欧州サッカーの舞台で劇的な躍進を遂げた。このチームは オレグ・ブロズィン 監督の下、バルセロナやニューカッスル・ユナイテッド、PSVアイントホーフェンといった強豪を凌駕し、グループステージ首位で大会を席巻した。その圧倒的な実力は、翌ラウンドでアーセナルやレアル・マドリードといった伝統の名門を次々と撃破する形で明確になった。

シェフチェンコ率いる攻撃陣の凄まじい実力

ディナモ・キーウの欧州制覇への最大の要因は、強力な前線陣の活躍だった。特にアンドリー・シェフチェンコとセルヒー・レブロフの2トップは、試合をほぼ一方的に支配する力を持っていた。シェフチェンコは優雅さと爆発力を兼ね備えた9番で、マルコ・ファン・バステンを彷彿させる技術とフィニッシャーとしての能力を持っていた。一方、レブロフは小柄ながらも賢く献身的なサポート役として、攻撃の歯車を滑らかにする重要な役割を果たした。

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この2人の組み合わせは、体格の異なる2人が互いの欠点を補い合う古典的な2トップの完璧な例だった。特に1997-98シーズンのバルセロナとの2試合では、無失点のまま計7ゴールを挙げるという圧巻の攻撃力を披露した。カンプ・ノウで行われた一方の試合では、シェフチェンコがハットトリックを達成してバルセロナを4-0で粉砕し、彼が欧州を代表する次代のストライカーであることを世界に示した。

堅固な守備と多様な戦力のバランス

攻撃だけでなく、ディナモ・キーウは他のポジションにも優れた選手を擁していた。特に守備陣の充実度は、欧州トップクラスの実力を証明していた。主将のオレクサンドル・ホロフコは優秀なセンターバックとして後方の安定をもたらし、同僚のカハ・カラーゼとオレフ・ルジュニーも堅牢な守備力を誇った。後にカラーゼはACミラン、ルジュニーはアーセナルでプレーすることになり、彼らの実力が国際的に高く評価されていたことが分かる。

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これらの守備力の基盤があったからこそ、チームは強豪との対戦でも劣勢にならずに済んだ。準々決勝で前回王者であるレアル・マドリードを敗退に追い込んだときの衝撃は大きく、ディナモの実力がもはや誰の目にも明らかになった瞬間だった。これにより、ディナモが本格的に欧州制覇を狙えるチームであり、その主な理由は強力な前線にあることが確実視されるようになった。

バイエルンとの接戦と悲劇的な転換点

準決勝ではドイツのバイエルン・ミュンヘンと対戦することになったが、ディナモにバイエルンへの恐れはまったくなかった。キーウでの第1戦では、開始の笛と同時にドイツの相手に襲いかかった。前半終了のわずか数秒前、GKオレクサンドル・ショフコフスキーが約32メートルの距離から放たれたミヒャエル・タルナトの低い弾道のフリーキックに不可解な形で破られ、シェフチェンコの得点で迎えるはずだった2点リードのハーフタイムを逃した。

しかし、再開からわずか5後、ヴィタリー・コソフスキーが巧みなボレーシュートで3-1とスコアを広げた。さらにその後、コソフスキーには試合、さらには準決勝の勝負まで決めかねない絶好機が訪れた。だが、ゴール前でフリーになったコソフスキーは、オリバー・カーンの頭上を狙う不用意なループシュートを失敗してしまった。このミスが準決勝全体の転機となり、チームの勢いは一旦止まった。

逆襲と最終結果：UEFAカップへの道

試合は再び動いた。残り12分、ショフコフスキーはまたしてもバイエルンのフリーキックに対応できず、今度はシュテファン・エッフェンベルクに決められた。そして終了間際、カルステン・ヤンカーが同点に追いつき、ディナモは逆転を許さなかったものの、優位な展開からの勝ち点獲得には失敗した。この結果、ディナモ・キーウは決勝トーナメントでの進出を逃すこととなったが、その活躍はウクライナサッカーの歴史に深く刻まれた。