1989年に日本がバブル経済の絶頂を迎えようとしていた頃、ドイツで生まれたコンパクトセダンが現れた。当時、国内の自動車業界もまた‘狂騒’の渦中にあった。しかし、このコンパクトセダンは時代の熱狂とは無縁に、ただ実直に‘最善’だけを追い求めていた。

日本がバブル経済の絶頂を迎えようとしていた 1989 年、国内の自動車業界もまた‘狂騒’の渦中にあった。 しかしドイツで生み出された1台のコンパクトセダンは、時代の熱狂とは無縁に、ただ実直に‘最善’だけを追い求めていた。

アストラルシルバーのエクステリアは、約36年の歳月を感じさせないコンディションを保つ。 プロポーションはW201型ならではの機能美にあふれ、後に採用されるサッコプレートを持たない初期デザインを留めているのが貴重だ。 メッキの大きなフロントグリルとスリーポインテッドスター、当時らしい15穴デザインの純正アルミホイールが、古き良きメルセデスらしい佇まいをかたちづくっている。 生産から約36年を経た今なお、当時のショールームからそのまま現れたかのようなコンディションを保つ。

コストダウンとは無縁だった‘最善か無か’時代のクオリティに迫る。 無駄をそぎ落とした直線基調のリアスタイリングは、まさに1980年代メルセデスを象徴するデザイン。 トランクリッド右側に光る‘2.6’のエンブレムは、コンパクトなボディにSクラス譲りの直列6気筒を押し込んだ、特別なモデルだけの証だ。1982年に登場した190Eは、当時のメルセデスにとって未知の領域だったコンパクトセダン市場への挑戦だった。 真後ろから見ると、視認性を高めるために凹凸を設けた伝統のメルセデス・テールランプが目をひく。 汚れの付きにくい、機能的な造形だ





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