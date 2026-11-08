1988年生まれ芸能人の結婚相次ぐ、新垣結衣ら38歳の選択が示す時代の変化

新垣結衣、小嶋陽菜、のっちら1988年生まれの38歳芸能人が相次いで結婚や出産を発表。バブル期後半に生まれ、キャリア確立を優先した世代の生き方とは。

芸能界 から華やかなニュースが立て続けに届いている。10月に 新垣結衣 が第1子出産を報告した直後、11月7日には 小嶋陽菜 が結婚と出産の同時発表で世間を驚かせた。さらに翌8日、 Perfume の のっち が同い年の俳優・ 渋谷謙人 との結婚を電撃発表。彼女たちに共通しているのは、全員が 1988年生まれ で現在38歳という点である。

同世代のトップランナーたちが次々と人生の大きな決断を下す姿に、ふと自分の足元を見つめ直す女性も多いのではないだろうか。彼女たちは20代から30代半ばを自身のキャリア確立に全振りし、強固な基盤を作り上げた上で、30代後半にさしかかり人生のネクストステージを選択する者として相次いでいる。

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昭和63年组的社会背景と経済的自立

彼らが産声を上げた1988年（昭和63年）は、バブル経済の絶頂と、昭和天皇の病状悪化に伴う自粛ムードが入り混じる激動の年であった。社会インフラ面では、東京ドームの完成や青函トンネル、瀬戸大橋の開通により日本列島が物理的に繋がり、巨大建造物ブームが頂点に達していた。流行や文化では、ドラゴンクエストIII発売が社会現象となりゲームが国民的エンタメへ進化し、カラオケボックスの普及が始まり個人の娯楽が多様化し始めた。

制度や事件の面では、リクルート事件発覚で戦後最大の企業犯罪として政財界を揺るがした。同年12月には消費税法案が成立し、翌年4月に税率3%で導入された。このように社会構造が激変する中で、彼女たちは後に物価高や働き方改革の波に直面することとなるが、当時はいまだ「昭和のレール」が存在すると錯覚している層が一定数存在していた。

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キャリア確立優先の新時代女性像

かつては20代後半から30代前半で結婚・出産が王道ルートとされ、芸能界も世相を映す部分があったが、彼女たちは違った選択をしたのだ。20代から30代半ばの一番脂の乗った時期を完全に自分のキャリア確立に注ぎ、自分という看板を完璧に作り上げてから、30代後半になって人生の次の段階を選ぶという道を選んだ。

とりわけ小嶋陽菜は、AKB48の「神7」からアパレル・美容の敏腕実業家へと見事な転身を遂げた。圧倒的な経済的・社会的自立を経てからの結婚と出産であり、キャリアも私生活もすべて自分のペースで手に入れるという新時代の女性像を、彼女自身がその決断で証明してみせた。同じ1988年組の女優である戸田恵梨香や佐々木希も、荒波を乗り越えながら逞しく歩を進めている。

社会に出た2010年代初頭から直面した環境変化により、昭和の専業主婦も平成の猛烈バリキャリも現実的な選択肢ではなくなり、参照すべきロールモデルが完全に消失した最初の世代である。30代後半での結婚や出産も、吉高由里子らのようなシングル爆進も、すべてが自己決定の生存戦略として描かれている。ルールブックを必死に書き換えてきた女性たちに対し、同世代の男性の多くは焦りと無縁のモラトリアムを過ごしている傾向が強く、いつかはタイミングが合えば結婚できると20代の頃からライフプランの時針が止まっている層も存在する。

エンタメ界を牽引する最強世代の今後

エンタメ界において、昭和63年から平成元年生まれの1988年組は、もっとも激動の時代を生き抜き、独自のキャリア論を築き上げた最強の世代と呼ばれている。新垣結衣や小嶋陽菜らが多様な人生の形を示したことで、同世代の女性たちにどのような影響が及ぶか注目が集まっている。

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彼女たちの決断は、単なる個人的な幸福の追求だけでなく、社会構造の変化に適応した一つのモデルケースとして捉えられている。今後も、キャリアとプライベートのバランスを自身で設計する女性が増える中で、1988年組の動向は今後の芸能界や社会のトレンドを左右する重要な指標となるだろう。