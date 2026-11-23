正当進化した筐体で新たな『jubeat』が始まります。

『jubeat』は、コナミアーケードゲームスが展開する「BEMANI」シリーズの一作で、4×4に並んだ16個のパネルに表示される映像に合わせ、リズムよくパネルをタッチして楽しむリズムゲームです。

こちらが新筐体のメイン画面。 従来の4×4のパネルの左右に情報表示用の画面が追加されています。 中央のパネル部は120fps対応となっており、従来の筐体よりもスムーズな映像で本作を楽しめるようになりました。 また、手前側面にイヤホンジャックが標準搭載されています。

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今回の新筐体の一番の特徴といえばこちら、筐体上部に新設された「ライトキューブ」です。 楽曲のジャケットが表示されるなど、ゲームセンターに置かれた際に「おっ」と目を引く役割を担ってくれています。 写真のように推しをでっかく表示させて楽しむこともできますね。 ウィザウチュナイ。

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今回の新筐体では、パネルの高フレームレート化やタッチパネル式モニター、ライトキューブの追加などプレイの快適さだけでなく、ゲームセンターでの存在感も大きく進化していました。18年ぶりのリニューアルを経て、さらに遊びやすく、そして目を引く存在となった新しい『jubeat』の登場が楽しみです。