レアル・マドリーのスター、キリアン・エンバペがUEFAチャンピオンズリーグの歴史的なリストに名を連ねた。その首位に立つのは、バルセロナの元レジェンドで現在はインテル・マイアミでプレーするアルゼンチン人、リオネル・メッシだ。

レアル・マドリー のスター、 キリアン・エンバペ が UEFAチャンピオンズリーグ の歴史的なリストに名を連ねた。 その首位に立つのは、バルセロナの元レジェンドで現在はインテル・マイアミでプレーするアルゼンチン人、 リオネル・メッシ だ。

』によると、フランス人のキリアン・エンバペ（27歳339日）はアイントホーフェン戦の1点目で、UEFAチャンピオンズリーグ通算75ゴールに到達した史上2番目の年少選手となった。 上回るのは、27歳169日でこの数字に到達したアルゼンチン人のリオネル・メッシただ一人である。 この記録は64分のゴールで達成された。 リードを許していたレアル・マドリーの選手たちに安堵をもたらすチーム3点目であり、その後、後半の10分間で3ゴールを挙げ、またしても欧州の舞台での逆転劇を完成させた（試合終了時は5-1）。

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試合後、レアル・マドリーのキャプテン、フェデ・バルベルデは次のように称賛した。

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「彼が一緒にいてくれることは僕たちにとって光栄だ。 仕事への取り組み方、トレーニング、日々の生活スタイルという点で、彼は手本となる存在だ。 僕たちはピッチ上で、彼がゴールを決められるように、そしてレアル・マドリーが勝てるように、できる限りのことをしようと懸命に努力している」