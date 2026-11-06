16歳三井寺眞がU21日本代表に初招集 大岩監督が飛び級抜擢を表明

日本サッカー協会は6日、スペイン・エジプト遠征のU-21代表メンバーを発表。16歳の三井寺眞が飛び級で初招集され、大岩剛監督が将来を見越した選出の理由を明かした。

日本サッカー協会 は6日、東京都内のJFAハウスにて記者会見を開き、8日から18日にかけてスペインおよびエジプトへ遠征する U-21日本代表 のメンバー名簿を発表した。この選出の中で最も注目を集めたのは、 横浜F・マリノス に所属する16歳の 三井寺眞 選手が飛び級で初招集された点である。

通常であれば年上のカテゴリールーキーが対象となるこの世代別代表チームに、高校1年生にも満たない若手が名を連ねることは稀である。しかし、この抜擢には明確な戦術的かつ長期的な意図が存在し、日本サッカーの将来を担う層の早期育成への強い決意が示された形となっている。

Also read ペットの「鼻紋」をかたどる印台リングに、やさしい「ハート」のデザインが登場

大岩剛監督の選出理由と育成ビジョン

三井寺選手の初招集について、U-21日本代表を率いる大岩剛監督は、若手育成の窓口であるアンダーカテゴリールの監督陣との綿密なコミュニケーションが背景にあると明かした。複数の世代の責任者が意見交換を行った結果、三井寺選手を現在のU-21のグループでプレーさせるべきという結論に至ったという。

大岩監督は、チーム編成において短期的、中期的、長期的な視点から計画を立てていると説明した。16歳である三井寺選手にとって、現在のレベルでの活躍だけでなく、将来を見据えてできるだけ早期にトップに近い環境で経験を積むことが、育成計画の上で有効であると判断されたのである。

Advertisement

指揮官は、選手の現在の活躍ぶりを目の当たりにしており、このグループで活躍していくことを強く期待していると語った。若年層であっても、その能力と潜在性が周囲の評価と一致した場合、年齢にとらわれずに招集するという柔軟な姿勢が、日本サッカーの代表システムにおける強みとなり得ると示唆している。

所属クラブとの調整とけがの状況

未成年の選手が遠征に参加するためには、所属クラブである横浜F・マリノスとの調整が不可欠である。大岩監督は、クラブ側の理解と協力が招集実現の前提条件であったと明言した。特に、三井寺選手が過去にけがの負傷歴を持っていたことが懸念材料となったが、医療チームやスタッフによる厳格な状態確認が行われた。

けがの状態について、クラブ側が慎重に判断を重ねた結果、「ゴーサイン」が下された。大岩監督は、横浜F・マリノスさんが多大なご協力をくださったおかげで、不安材料を払拭し、三井寺選手をこの代表メンバーに含められたと感謝の意を示した。プロクラブが若手の国際遠征を許可する際の慎重な対応が、結果として代表チームの強化に貢献している。

今回の招集は、三井寺選手個人の成長だけでなく、所属クラブと日本サッカー協会、監督陣が三位一体となって行なったリスク管理と選手育成の成功事例でもある。今後、遠征期間中における選手のコンディション管理と、国際試合での実力発揮が、彼の将来の道を開く重要な鍵となるだろう。

Advertisement

遠征の日程と今後の代表活動の展望

U-21日本代表は、発表された6日後の8日にスペインおよびエジプトへ向けた遠征を開始する。この遠征は18日まで行われ、両国での公式戦や練習試合を通じて、欧州およびアフリカ地域の強豪国と対戦する機会が設けられている。16歳という若さで海外遠征に参加することは、精神的な成長にも大きく寄与するだろう。

大岩監督は、三井寺選手が本遠征でどのように振る舞い、戦術理解度を高めていくかが注目点である。同世代の選手たちと対等以上に戦うことができるか、そしてその実力が今後の代表選考において恒久的な戦力となるかどうか。日本サッカー協会は、この遠征を一つの通過点として位置づけ、さらなる若手発掘と育成のプラットフォームとして活用する考えだ。

三井寺選手の代表初招集は、日本サッカー界における若手登用の新しい基準を提示する出来事となった。年齢制限という物理的な壁を、実力と育成ビジョンによって超えたこの事例は、今後他の競技やカテゴリールでも参考になるケースとして議論を呼ぶ可能性がある。代表スタッフとクラブが協力して作り上げた、この16歳という切り札が、スペインとエジプトの地でどのような花を咲かせるのか、世界中のサッカーファンが注目している。