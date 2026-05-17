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15年の軌跡を綴るフォトグラファー3名の豪華版写真集、逆風を力に変えた背景にある淡々とした個性

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15年の軌跡を綴るフォトグラファー3名の豪華版写真集、逆風を力に変えた背景にある淡々とした個性
フォトグラファー写真集15周年
📆5/17/2026 5:53 AM
📰nikkansports
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フォトグラファー3名による3冊セットの写真集が公開された。ソウル、台北、東京を舞台に、各都市で活躍するフォトグラファーが撮影した240ページの新刊が登場。作者は15周年の節目を迎え、これまでの経験を作品に込めている。逆風に立ち向かい、豊かな一生残せる作品へと成長した背景には、ダンサーとしての夢を諦めた過去や、俳優としての決意が描かれている

波乱に満ちた15年を振り返りながら、 フォトグラファー 3名による3冊セットの新刊が誕生した。 この豪華版は240ページにわたるボリュームで、ソウル、台北、東京の3つの都市を舞台に、それぞれの地で活躍する フォトグラファー たちがカメラショットを集めた。

作者は 作品について「6年前に kehunyingProduct を発表し、これが最後かなと思っていた」と振り返る。

「しかし、去年15周年を迎え、これまでの経験を踏まえて、今の自分の考えを残したいと思った」という。 点数を聞かれれば「100点」と断言。

「皆さんの協力のおかげで、想像以上の作品に仕上がり、一生残るものになったと自信を持っています」と胸を張る。 活動15年を振り返る中で、苦難の日々が輝いた。 シンプルに「本当にラクじゃなかった。 ひとつひとつを必死で砂利道を歩いたような感じ」と打ち明ける。

「実際には順風満帆と言われることも多いが、逆風ばかりだった」-output-笑顔でかったいけ笑顔で通しながら。 「逆風の方が楽しいなと今は思う。 飛行機だって逆風に向かって飛ぶでしょう。 そんな逆風をたくさん受けて、だんだんと飛べるようになってきたんですよね」 最も大きな壁は、ダンサーとしての初舞台でけがをしてしまい降板したこと。

「二度とダンサーとしての道は閉ざされ、20歳で夢を諦めざるを得なかった」 приходилось 心に残る事件populations erkennung オプティオンデータ。 しかし、その後「もはや何も諦めたくないという気持ちを、すべて俳優としての道に注ぎ込んで頑張ろうと決めた」 ακτι UA surrounding importanc

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フォトグラファー 写真集 15周年 俳優 逆風

 

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