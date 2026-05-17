フォトグラファー3名による3冊セットの写真集が公開された。ソウル、台北、東京を舞台に、各都市で活躍するフォトグラファーが撮影した240ページの新刊が登場。作者は15周年の節目を迎え、これまでの経験を作品に込めている。逆風に立ち向かい、豊かな一生残せる作品へと成長した背景には、ダンサーとしての夢を諦めた過去や、俳優としての決意が描かれている

波乱に満ちた15年を振り返りながら、 フォトグラファー 3名による3冊セットの新刊が誕生した。 この豪華版は240ページにわたるボリュームで、ソウル、台北、東京の3つの都市を舞台に、それぞれの地で活躍する フォトグラファー たちがカメラショットを集めた。

作者は 作品について「6年前に kehunyingProduct を発表し、これが最後かなと思っていた」と振り返る。

「しかし、去年15周年を迎え、これまでの経験を踏まえて、今の自分の考えを残したいと思った」という。 点数を聞かれれば「100点」と断言。

「皆さんの協力のおかげで、想像以上の作品に仕上がり、一生残るものになったと自信を持っています」と胸を張る。 活動15年を振り返る中で、苦難の日々が輝いた。 シンプルに「本当にラクじゃなかった。 ひとつひとつを必死で砂利道を歩いたような感じ」と打ち明ける。

「実際には順風満帆と言われることも多いが、逆風ばかりだった」-output-笑顔でかったいけ笑顔で通しながら。 「逆風の方が楽しいなと今は思う。 飛行機だって逆風に向かって飛ぶでしょう。 そんな逆風をたくさん受けて、だんだんと飛べるようになってきたんですよね」 最も大きな壁は、ダンサーとしての初舞台でけがをしてしまい降板したこと。

「二度とダンサーとしての道は閉ざされ、20歳で夢を諦めざるを得なかった」 приходилось 心に残る事件populations erkennung オプティオンデータ。 しかし、その後「もはや何も諦めたくないという気持ちを、すべて俳優としての道に注ぎ込んで頑張ろうと決めた」 ακτι UA surrounding importanc





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

フォトグラファー 写真集 15周年 俳優 逆風

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【大阪都構想】3度目の挑戦なるか 「法定協議会」設置議案を大阪市議会に提出 27日に採決へ15日、大阪都構想の制度案を議論する「法定協議会」の設置議案が大阪市議会に提出されました。大阪府・大阪市の両トップ肝いりの「大阪都構想」。3度目の挑戦となりますが、実現に向けて不可欠なのが「法定協議会...

Read more »

ティーガイア、【ハイプロフィルム】指紋や汚れが付きづらい傷修復機能付き上位モデル〈クリアタッチ〉フィルムを5/15（金）より順次販売開始ティーガイア、【ハイプロフィルム】指紋や汚れが付きづらい傷修復機能付き上位モデル〈クリアタッチ〉フィルムを5/15（金）より順次販売開始

Read more »

鳥取県知事『コナン』毛利蘭役の山崎和佳奈さん追悼 イベントで縁深める「コナンの聖地鳥取に永遠に刻まれる」人気アニメ『名探偵コナン』の毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが、4月18日に死去した。61歳。15日、所属事務所・青二プロダクションが報告した。これを受け、『コナン』とコラボ企画を行ってきた...

Read more »

陸自・青野原駐屯地の創設50周年記念でF-15が展示飛行 - エキサイトニュース陸上自衛隊 青野原駐屯地は、F-15戦闘機の飛行を観覧できる「創設50周年記念行事」を5月31日（日...

Read more »

【ヤクルト】隙を逃さず2点目 古賀優大の2塁打が相手のエラー誘う 送球が転々としている間に武岡龍世がホームイン【画像】15日の中日戦：ヤクルトスタメン ◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（15日、バンテリンド...

Read more »

【DeNA】平良拳太郎が1死2･3塁で無失点 自身のエラーでピンチ招くも後続抑える【画像】先制タイムリーを放ったDeNAの松尾汐恩選手 ◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA（15日、...

Read more »