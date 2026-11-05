14歳関捕手ドラフト指名 巨人之下で支配下登録目指す

14歳の捕手関選手が巨人U15ジュニアユースからドラフト指名され、記者会見で驚きの反響を語った。中学生らしい素顔をさらけ出しながら、4年後の支配下登録への決意を明かした。

読売ジャイアンツ の U15ジュニアユース に所属する14歳の捕手、 関選手 が ドラフト指名 された。この歴史的な瞬間を機に、 関選手 は記者会見に臨み、周囲の大きな反響とプロ野球選手としての新たな決意を明かした。14歳という若さでプロの世界へ一歩を踏み出すその姿勢には、将来性への期待が寄せられている。

午後6時から始まった記者会見の冒頭、関選手はマイクを受け取ると挨拶を始めた。最初の言葉は昼間の挨拶だったが、時刻を確認すると「みなさんこんばんは」とあわてて言い直した。この慌ただしい瞬間に会場は笑いで包まれ、関選手の人柄が垣間見られる一幕となった。このやり取りは、まだ中学生らしい素直で愛嬌のある性格を如実に示していた。

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SNSフォロワー急増と驚きの日常

指名後の反響について、関選手は学校や友人経由で届いた声を紹介した。インスタグラムなどのSNSではフォロワーが5000人ほど増加し、知らない人から「すごいね」という連絡やLINEでの追加リクエストも殺到した。また、通う中学校からも「そんな人がいるんだ」と驚きの声が寄せられ、近隣の中学校からも注目されている状況だ。多くの人が関選手の活躍に驚き、称賛の意を表しているのが現在の現実である。

このように名前が知れ渡ったことで、関選手は「すごい周りから声がかけられました」とその状況を告白した。同席した巨人U15ジュニアユース（連盟登録名：多摩川ボーイズ）の大森剛代表は、関選手が「その辺でいいよ」と注意を促すまで話が続く様子を見て、やりすぎ防止のために止めに入っていた。関選手自身も「以上です」と照れ笑いを浮かべ、まだ中学生特有の無邪気さと驚きを抱えながら会見を終えた。

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巨人U15大森代表と目標設定

この指名は、巨人軍が育成枠ではなく、若手の才能を早期に獲得するための重要な戦略の一つと見なされている。大森剛代表が関選手の反応を心配したことは、組織としての指導者の姿勢を示している。関選手は今後、先輩方を見習いながら、自分が直面する分からないことを一つずつ潰していく計画を立てている。まだ中学生であるため難しい面はあるものの、長期的な視野を持って準備を進める姿勢が確認できた。

関選手は会見で「今後はまだ分からないことがたくさんあるので、その分からないことを聞きながら自分と向き合い」と述べた。その上で、今後の目標やプランを考え、チームメイトや先輩たちの姿から学び取ることを強調した。この謙虚な姿勢は、14歳という年齢を超えた成熟さを感じさせ、将来のレギュラー候補としての可能性を秘めている。

4年後支配下登録へ向けた歩み

関選手が掲げた具体的な目標は、4年後、5年後の支配下登録への到達である。これは単なる夢ではなく、プロ野球選手として生きるための明確なロードマップを示すものとなっている。現在はまだ中学1年生、2年生のレベルにあるが、その先を見据えた訓練と学習が必要となる。巨人軍の組織力と関選手自身の努力が組み合わさることで、この目標の実現に近づいていくと期待されている。

現在、関選手は多摩川ボーイズで活動しながら、プロへの道を進む準備を始めている。周囲の注目が大きい分、プレッシャーも大きくなるが、関選手はその声を受け止めつつ、自分自身のペースで成長を図る。ドラフト指名はゴールではなく、新たなスタート地点であることを理解し、日々の練習と試合を大切に歩んでいく。14歳の捕手としての最初の関門をクリアし、次なるステージへの挑戦が始まった。