信濃川流域の小学生が身近な川について学んだ成果を発表する「信濃川サミット2026」が26日、新潟県燕市の分水公民館で開かれた。燕、三条、長岡、見附の4市5校の小学4年生が参加。ことしで発生から130年になる大水害「横田切れ」を劇で再現したり、水害の恐ろしさと川がもたらす恵みの両…

信濃川流域の小学生が身近な川について学んだ成果を発表する「信濃川サミット2026」が26日、新潟県燕市の分水公民館で開かれた。 燕、三条、長岡、見附の4市5校の小学4年生が参加。

ことしで発生から130年になる大水害「横田切れ」を劇で再現したり、水害の恐ろしさと川がもたらす恵みの両面から川との共生を考えたりし、ふるさとの川への理解を深めた。 新潟県や信濃川流域の市町村、国土交通省の河川事務所でつくる信濃川下流域連絡会の主催。 大河津分水通水100周年の2022年に始まり、今回で5回目。 大河津分水や関屋分水が地域の防災や発展の礎となってきた歴史を踏まえ、子どもたちが身近な川について学び、川を通じた地域の防災力向上や活性化につなげる。

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開会にあたり、国土交通省信濃川河川事務所の土屋修一所長は「きょうここに集まっているみんなは、川の大切さを一緒に考える仲間です」と児童に呼びかけた。