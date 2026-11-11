13年の歴史を刻むCM第13弾、高校生にメッセージ『受験なんてなくなればいいのに』

カロリーメイトの最新CMが第13弾となり、受験の意味を深掘り。主人公の黒川が受験の世界がなくなった場合を想定し、友人たちと過ごす日常の青春シーンを描いた。

2012年に放送を開始し続々と第13弾となったCMの内容については、 高校生 のインタビューに基づいて制作されている。試験方式や学び方、進路の選択肢が多様化する中で、受験生の姿に焦点を当てて制作されたと言う。

受験生の姿を描くCM

CMでは、受験が消えた世界を想定し、主人公の黒川が友人たちと過ごす日常の青春シーンを描いている。撮影の合間には、黒川のフィルムカメラを使用し、友達4人と河原で写真を撮るシーンを収録している。

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インタビューでは、CMのテーマについて言及し、自身が写真や経営など、大学で何を学ぼうか悩んでいることを明かしている。自分が学びたいことや、実際に学びたいことを絞り込むことが難しいことを話した。

黒川のメッセージ

最後に受験生のメッセージを寄せた黒川は、受験が消えた世界になっても勉強は続けるべきだと考えていると述べた。本人の経験から、受験の世界は自らがしたいから学ぶ世界であると改めて想いだすことを明らかにした。これは、今まで学んだことや経験によって、自分が本当に学びたいことややりたいことが見えてくるものだと語っている。

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青春のシーン

撮影の合間には、黒川のカメラで河原で友達4人と撮影をするシーンを収録している。この撮影には、「なんかこの光、いいんじゃない？」と言い合ったりして、とても楽しかったと黒川は述べている。本人もフィルムで撮影し、現像や焼き付けなどを手伝ったとのこと。また、その撮影を行う時間があって仲を深めることができたと語っている。

撮影された写真は、現在カロリーメイトの公式SNSなどで公開されているようだ。カロリーメイトのCMとしては初めての「撮影による写真の共演」は注目を集めている模様だ。