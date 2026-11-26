リンクスインターナショナルは、ミニPC「LN1315W」を11月下旬に発売。Core i3-1315U、16GBメモリ、512GB SSD、Windows 11 Proを搭載する。約125×125×45mmの小型筐体で、HDMI×2とVGAによる最大3画面同時出力に対応。付属VESAマウントでモニター背面にも設置できる。

LN1315W は、6コア8スレッド、最大4.5GHz動作のIntel Core i3-1315Uを採用し、16GBメモリと512GBのM.2 NVMe SSDを組み合わせた構成だ。 第13世代Intel Raptor Lake世代のCPUにより、処理性能を重視したP-coreと電力効率を重視したE-coreを組み合わせ、高い処理性能と低消費電力、低発熱の両立を狙う設計となる。

CPU内蔵のIntel UHD Graphicsを利用し、ビジネス用途やリモートワーク向けの実用性を高めている。 映像出力はHDMI×2とVGA（D-sub 15pin）を備え、最大3画面同時出力に対応する。 既存のディスプレー資産を活用しやすく、受付や会議室、事務所の複数モニター環境にも向く構成だ。 さらに本体正面にUSB 3.0ポートを2基備え、USB-Cポートなど各種周辺機器にも対応するため、周辺機器の接続性も確保している。

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ネットワーク機能は有線1G LANに加え、Wi-Fi 5とBluetooth 4.2を標準搭載する。 LAN配線を引きにくい場所でも設置しやすく、ワイヤレスキーボードやマウスとの組み合わせにも対応する。 サイズはおよそ幅125×奥行き125×高さ45mm、重量はおよそ545gとなる。 付属のVESAマウントを使えば、VESA規格75mm／100mm対応モニターの背面に固定でき、机上スペースを有効活用できる点も特徴だ。