12月9日 VLCセキュリティラボ代表取締役・中本有哉の著書出版イベント開催のお知らせ『現場で本当に効く 実践サイバーセキュリティ対策 ～もし今日、AIで侵入されたら』

asciijpeditors #98 in 日本

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。