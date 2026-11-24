株式会社デコス2027年、建築業界は何を選ぶのか。住宅専門メディア2社のトップが市場と工務店経営を展望新聞紙を主原料としたセルロースファイバー断熱材「デコスファイバー」…

2027年、建築業界は何を選ぶのか。 住宅専門メディア2社のトップが市場と工務店経営を展望 新聞紙を主原料としたセルロースファイバー断熱材「デコスファイバー」の製造・販売・施工を手掛ける株式会社デコス（本社：山口県下関市、代表取締役：安成信次）と、当社の所属する日本セルロースファイバー断熱施工協会（以下、JCA）は12月11日（金）、デコス設立30周年記念企画として、地域工務店や設計事務所、デコスドライ工法施工代理店を対象に、「JCA・デコスセミナー2026」をオンラインにて開催いたします。

（参加費無料・事前申込制）毎年12月開催のJCA・デコスセミナーですが、今年はデコス設立30周年を記念し、特別に住宅業界を代表する専門メディア「Housing Tribune」と「新建ハウジング」のトップが登壇します。 住宅着工戸数の減少、建材価格やエネルギー価格の高騰、住宅ローン金利の上昇など、住宅・建築業界を取り巻く環境が大きく変化しています。 従来の成功モデルが通用しにくくなる中、これからの工務店経営や建材選択には何が求められるのか？

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住宅業界のトップメディアによる取材・分析、工務店・建材メーカーの実践を通じて、2027年の建築業界に向けた具体的な選択肢を探ります。 住宅市場が縮小するなか、建築コストの上昇や、省エネ性能の向上、脱炭素化への対応など、住宅・建築業界が直面する課題は複雑化しています。 住宅の環境性能を考えるうえでも、居住時のエネルギー消費に加え、建材の製造から建物の解体・廃棄まで、ライフサイクル全体の環境負荷を評価する動きが広がっています。 ●中山 紀文 氏 / 創樹社 代表取締役社長 1998年4月に（株）創樹社に入社。

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住生活産業の総合情報誌であるハウジング・トリビューン編集部で住宅建材などの分野を担当。 屋上緑化などを取り上げた緑化・環境建築に関する専門紙を担当した後、ハウジング・トリビューンの取締役編集長に就任し、ハウスメーカーや工務店、関連行政機関などに対する取材活動を行う。2015年12月、代表取締役社長に就任。 新建ハウジング・リノベーションジャーナル発行人。1972年山形県生まれ、京都育ち。 信州大学卒業後、新建新聞社に入社、新建ハウジング編集長を経て現職。

ポリシーは「変えよう! ニッポンの家づくり」。 「住宅産業大予測」シリーズなど執筆多数。 住宅業界向け・生活者向け講演多数。