12日のニューヨーク外国為替市場で円相場は反落した

12日のニューヨーク外国為替市場で円相場は反落し、前日比25銭円安・ドル高の1ドル=160円15〜25銭で取引を終えた。

12日の ニューヨーク外国為替市場 で 円相場 は反落し、前日比25銭円安・ドル高の1ドル=160円15〜25銭で取引を終えた。 日米の株式相場 が上昇し、投資家のリスク選好姿勢が強まる際に売られやすい円に下落圧力がかかった。

もっとも週末を前に、ニューヨーク市場の取引時間帯は方向感に欠ける展開となった。 12日は日経平均株価が前日比1802円高と大幅高となったほか、米ダウ工業株30種平均は353ドル高と続伸した。 株式相場の上昇で投資家心理が改善し、低金利の円を売りドルを買う動きが優勢になったアジアや欧州市場の流れを引き継いだ。 もっとも円の下値は限られた。 イランのアラグチ外相は12日、米国とイランの戦闘終結に向けた合意を巡り「これまでにないほど近づいている」と自身のSNSに投稿した。

トランプ米大統領は11日、週末にもイランとの合意文書に署名する可能性に言及していた。 中東情勢を巡る不透明感の緩和が基軸通貨であるドルの重荷となり、円の対ドル相場は底堅く推移した。 来週には日米の中央銀行が政策決定会合を開く。 日銀は15〜16日の決定会合で政策金利を1%に引き上げるとの予想が支配的だ。

「内田真一副総裁が会合後の記者会見で（金融引き締めに前向きな）タカ派的なメッセージを発信しない限り、追加利上げを手掛かりとした円買いは続きにくい」（邦銀の為替担当者）との見方があった。 12日発表の6月の米消費者態度指数（速報値、ミシガン大学調べ）は前月比4.1ポイント高い48.9だった。 ガソリン価格がピークに比べて落ち着いていることが消費者心理を支えた。 もっとも週末を前に持ち高を一方向に傾ける投資家は少なく、相場への影響は限られた。 円は対ユーロで反落し、前日比40銭の円安・ユーロ高の1ユーロ=185円30〜40銭で取引を終えた。

対ドルで円売りが優勢となり、ユーロに対しても円安圧力がかかった。 ユーロの安値は1.1561ドル、高値は1.1583ドルだった





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