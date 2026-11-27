来週（11月30日〜12月4日）に予定されている国内公募投資信託の新規設定は26本。野村アセットマネジメントは11月30日にMMF（マネー・マネジメント・ファンド）「野村CRF（キャッシュリザーブファンド）」の運用を始め、野村証券が法人向けに販売する。短期の国債など低リスク資産で運用する国内MMFは、日銀が2016年に導入したマイナス金利政策で運用難に陥り、17年までにすべて償還していた。国内金

来週（11月30日〜12月4日）に予定されている国内公募投資信託の新規設定は26本。 野村アセットマネジメントは11月30日にMMF（マネー・マネジメント・ファンド）「野村CRF（キャッシュリザーブファンド）」の運用を始め、野村証券が法人向けに販売する。

短期の国債など低リスク資産で運用する国内MMFは、日銀が2016年に導入したマイナス金利政策で運用難に陥り、17年までにすべて償還していた。 国内金利の上昇を受け、公募では約10年ぶりに復活する。 大和アセットマネジメントは同日、国内の上場投資信託（ETF）としては初となるOTC（相対取引）スワップ型の「iFreeETF FANG＋レバレッジ（OTCスワップ型）」を設定する。

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デリバティブ（金融派生商品）取引の一種であるトータル・リターン・スワップを活用して、「NYSE FANG＋（配当込み、円ベース）2倍レバレッジ指数」の値動きに連動した運用成果を目指す。12月2日に東京証券取引所（東証）への上場を予定している。 OTCスワップ型ETFではこのほか、12月1日に三井住友トラスト・アセットマネジメントが「SMT ETF円金利フィクスト・グリッド（10年固定金利払い/OTCスワップ型）」を、シンプレクス・アセット・マネジメントが「半導体ブル2倍ETF（OTCスワップ型）」を設定する。 いずれも東証への上場は2日の予定だ。