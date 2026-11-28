Appleの11型「iPad Air（M4）」128GBモデルがAmazon.co.jpのタイムセールで10％オフの11万6800円で販売されている。M4チップやWi-Fi 7対応、11型Liquid Retinaディスプレイを備える。

Amazon.co.jpのタイムセールで、11型「iPad Air（M4）」128GBモデルが12万9800円から10％オフとなる11万6800円で販売中だ。 この他、256GB、512GB、1TBモデルも割引されている。iPad Air（M4）は、Apple M4チップを搭載した11型のタブレットだ。

AIエージェントの「Apple Intelligence」にも対応し、プライバシーを保護しながら作業やコミュニケーションをサポートする。 ディスプレイには、P3の広色域やTrue Toneに対応し、反射率を極めて低く抑えた11型のLiquid Retinaディスプレイを採用しており、映し出される映像や画像を鮮やかに表現するという。 通信面ではApple N1によるWi-Fi 7に対応し、写真や書類、容量の大きなビデオファイルも素早く送信できるとする。

Advertisement

本体にはTouch IDを搭載しており、指紋認証によるロック解除やアプリへのサインイン、Apple Payを使った安全な支払いが可能だ。 カメラは1200万画素センターフレームインカメラと1200万画素広角バックカメラを備え、ビデオ通話から書類のスキャン、写真や4Kビデオの撮影まで幅広く活用できるとしている。 別売りのApple Pencil ProやApple Pencil（USB Type-C）、Magic Keyboardにも対応し、バッテリーは1日中使えるとしている。