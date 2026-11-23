NECパーソナルコンピュータの最新モデルの使い勝手から速度、バッテーリー持ちも計ってみました

今回借用したモデルの型番は「PC-X1475NAS」。 OSにはWindows 11 Home、プロセッサーには「Core Ultra 7 355」（8コア［4P＋4LPE］、8スレッド、最大4.7GHz、12～55W、Intel Graphics、49TOPSのNPU）を採用。

メモリーは32GB（LPDDR5X）、ストレージは512GB（PCIe Gen4 x4接続SSD）を搭載している。 ディスプレーは14型WUXGA IPS液晶で1920×1200ドット、16:10、タッチ対応、ノングレアを搭載。 ディスプレー上部にはプライバシーシャッター付きの1080pウェブカメラ（顔認証対応）、ステレオマイクが内蔵されている。

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インターフェースは、Thunderbolt 4（USB4、最大40Gbps、PD3.0、DisplayPort対応）×2、USB 3.2 Gen2 Type-A（最大10Gbps）×2、HDMI、有線LAN（1000BASE-T）、microSDメモリーカードスロット、ヘッドフォンマイクジャックを用意。 ワイヤレス通信はWi-Fi 7、Bluetooth 5.4をサポートしている。 本体サイズは313×221×18.9mm、重量は約1021g。

前述のとおり99.9Whの大容量バッテリーを内蔵し、バッテリー駆動時間は動画再生時約30.1時間、アイドル時約51時間と謳われている（JEITA測定法Ver.3.0）。 軽量化を実現するため、天板には東レ製の軽量カーボン素材を採用。 MIL規格に準拠した耐久試験をクリアーしており、軽さと堅牢性を両立した設計だ。 特筆したいのは同梱されるUSB ACアダプターのコンパクトさだ。

プラグはたためないが、65Wでありながら実測47×35×30mmと非常にコンパクト。 重量もUSB Type-Cケーブルと合わせて実測148.4gであり、ぜひ単品販売してもらいたいと思わせる優れモノである。 なお、「LAVIE X14」は直販サイトから購入する際には、OSはWindows 11 Home/Pro、プロセッサーはCore 5 315/Core 7 350/Core Ultra 5 322/Core Ultra 7 355、メモリーは16GB/32GB、ストレージは256GB/512GB/1TBなどから選択できる。

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・Core Ultra 7 355搭載：「ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition」まず、「CINEBENCH 2024」のCPUは、LAVIE X14が483pts、ThinkPad X1 Carbonが653pts、Yoga Slim 7i Ultraが653pts、VAIO Tが908ptsとなった。 LAVIE X14は同じくCore Ultra 7 355を搭載する2機種を約26％下回っており、マルチコア性能では差が開いてしまっている。

一方、CPUはLAVIE X14が120pts、ThinkPad X1 Carbonが118pts、Yoga Slim 7i Ultraが119pts、VAIO Tが111ptsとなった。 シングルコア性能については、LAVIE X14が今回の4機種で最も高いスコアを記録したわけだ。

一方、「CINEBENCH 2026」のCPUは、LAVIE X14が2208pts、ThinkPad X1 Carbonが2631pts、Yoga Slim 7i Ultraが2654pts、VAIO Tが3793ptsとなった。 同一CPU搭載の2機種に対して約16～17％低く、VAIO Tとの差は約42％に達している。 一方、CPUはLAVIE X14が488pts、ThinkPad X1 CarbonとYoga Slim 7i Ultraがともに485pts、VAIO Tが470ptsとなった。

CINEBENCH 2024と2026の両方で、シングルコア性能はほぼ同等だが、マルチコア性能では同一CPU搭載機に届かないという結果だ。 CPUコアがフル稼働するような状況では、LAVIE X14の処理能力がやや低めとなっている可能性がある。

「CINEBENCH 2024」のCPUは483pts、CPUは120pts。 「CINEBENCH 2026」のCPUは2208pts、CPUは488pts 3Dグラフィックスベンチマーク「3DMark」では、LAVIE X14はPort Royalが1471、Time Spyが3186、Fire Strikeが6332、Wild Lifeが17933となった。

同じくCore Ultra 7 355を搭載するThinkPad X1 CarbonとYoga Slim 7i Ultraのスコアは、Port Royalが1492と1444、Time Spyが3104と3225、Fire Strikeが6310と6275。 これら3項目については、LAVIE X14とほぼ同等の結果である。 とは言えGPU性能についてはCPUマルチコアほど大きな性能差は生じていない。 Core Ultra 7 355に内蔵されているIntel Graphicsの性能を、順当に引き出せていると言えよう。

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ゲーム系ベンチマークでは、「ファイナルファンタジーXIV：暁月のフィナーレベンチマーク」（1920×1080ドット、標準品質、ノートPC）で11707（とても快適）を記録。

「FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION BENCHMARK ver 1.3」（標準品質、1920×1080ドット、フルスクリーン）では3179（普通）となった。 グラフを見ていただければわかるとおり、LAVIE X14はファイナルファンタジーXIVでは約10～12％、FINAL FANTASY XVでは約8～17％低いスコアとなっている。3DMarkと同様、実際のゲーム系ベンチマークでも同じプロセッサーを搭載する機種を下回る項目が見られた。 しかし、両ゲームの判定はマイナスではない。

ゲームの種類や設定によっては十分に楽しめる性能を備えている。

「ファイナルファンタジーXIV：暁月のフィナーレベンチマーク」（1920×1080ドット、標準品質、ノートPC）のスコアは11707（とても快適）。 「FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION BENCHMARK ver 1.3」（標準品質、1920×1080ドット、フルスクリーン）のスコアは3179（普通）NPUのAI処理性能についてはおなじみの「UL Procyon AI Computer Vision Benchmark」で確認してみた。

LAVIE X14のNPU – float16は1123で、ThinkPad X1 Carbonの1101、Yoga Slim 7i Ultraの1129とほぼ同等。 VAIO Tの1235に対しては約9％低いスコアとなった。

これはLAVIE X14が搭載するCore Ultra 7 355のNPUが49TOPSと、VAIO TのCore Ultra 7 356Hの50TOPSよりやや低いことに加えて、対応メモリー速度の上限も低いことが影響していると思われる（Core Ultra 7 355がLPDDR5X-7467、Core Ultra 7 356HがLPDDR5X-8533）。

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