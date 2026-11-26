11月26日のいい風呂の日に合わせて、スーパー銭湯お笑いユニット「強烈」が15時間生配信企画「千年に一度チャンネル」でMCを務める。純烈へのオマージュを込めた6人組は、温浴施設での公演やファンを集めるエンターテインメントで注目を集めている。

11月26日は数字の語呂から「 いい風呂の日 」とされ、今年は2026年でもあるため1000年に1度の「お風呂の年」と称される。 産経新聞社は同日、お風呂に特化した15時間の生配信企画「千年に一度チャンネル」（産経ニュース公式YouTubeチャンネル）を展開している。

番組内で進行を務めるのが、スーパー銭湯お笑いユニットの「強烈」だ。 紅白歌手として人気の「純烈」を敬愛する6人組で、新たなエンターテイナーとして注目を集めている。 強烈のメンバーは高倉陵さん、佐々木優介さん、岡安章介さん、和賀勇介さん、ムートン伊藤さん、島根定義さんの6人。 それぞれが芸歴20年を超え、コンビやトリオで実績があり、全員がネタを書くこともできるという。

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活動は、温浴施設での公演と、浅草フランス座演芸場東洋館（東京）で行う定期公演を主軸に行っている。 コントや漫才に加えてラップや歌、ダンスもこなし、新たな芸能、娯楽の形を追求している。 結成のきっかけは、島根さんが2022、23年に開催した、芸歴15年以上のベテラン芸人を対象とした賞レース「G−1グランプリ」だった。 伊藤さんらと話すうちに、温浴施設をお笑いで盛り上げる、純烈さんをオマージュするなどのアイデアが浮かび、同大会の決勝進出者で名前が上がった芸人らへ、打診して決まったのが、この6人だったという。