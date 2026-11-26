レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長が、クラブの商業構造を変える可能性のある大規模な経済プロジェクトの実行に向けて準備を進めている。評価額およそ100億ユーロとされる新会社を設立し、クラブが最大の持ち株を保有するというもので、実施にはソシオの承認が必要となる。

レアル・マドリー のフロレンティーノ・ペレス会長が、クラブの商業構造を変える可能性のある大規模な経済プロジェクトの実行に向けて準備を進めている。 評価額およそ100億ユーロとされる新会社を設立し、クラブが最大の持ち株を保有するというもので、実施にはソシオの承認が必要となる。

ペレス会長は先週土曜日、ソシオに向けて語り、レアル・マドリーの将来は今後もソシオだけの手に委ねられると強調した。

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「レアル・マドリーの運命を決めるのはソシオだけだ。 これまでもずっとそうだったし、これからもそうだ」と述べ、計画している変革にもかかわらず、クラブの所有形態を堅持する姿勢を示した。 』紙によると、計画は「レアル・マドリー・マドリディスタスS. L.」という新たな商業会社を設立し、クラブの中核となる活動と事業の運営を担わせるというものだ。