Kentaro Sugiyama ［東京 ２５日 ロイター］ - 日銀が２５日に公表した１０月の企業向けサービス価格指数（速報）は前年比４．２％上昇した。伸び率は前月から０．４ポイント拡大し、１９９０

［東京 ２５日 ロイター］ - 日銀が２５日に公表した１０月の企業向けサービス価格指数（速報）は前年比４．２％上昇した。 伸び率は前月から０．４ポイント拡大し、１９９０年３月（５．５％）以来の高い伸びとなった。

中東情勢の影響を受けて「外航貨物輸送」が大幅に上昇したほか、需要が堅調な「宿泊サービス」が押し上げに寄与した。 前月比では１．１％上昇した。 このうち「外航貨物輸送」が１２０．４％上昇と過去最高の伸び。 中東情勢の影響で船舶需給が逼迫し、輸送コストが上昇している。

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「道路貨物輸送」や「道路旅客輸送」では人件費や燃料費などのコスト増を価格に転嫁する動きがみられた。 「リース・レンタル」は同１１．８％上昇。 リース・レンタルの対象となる機材の価格が値上がりしている。 生産額に占める人件費投入比率の違いで分類した指数では「高人件費率サービス」が前年比２．７％上昇と、前月から伸び率が０．１ポイント拡大した。

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第一ライフ資産運用経済研究所の阿原健一郎・主席エコノミストは、「総平均の加速に比べて高人件費率サービスの伸びの拡大は小幅にとどまっていることから、賃金を起点とする価格上昇が一段と強まったとまでは評価しにくい」と指摘。

「今後も人件費の価格転嫁が幅広い分野で継続し、サービス価格の持続的な上昇につながるかを注視する必要がある」とした。