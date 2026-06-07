10年間の剣道、意味はあったのか？辞めるときに押し寄せた感情

10年間続けた剣道を辞める際、無理に好きだと思い込ませてきた感情が崩れ、怒りと悲しみが押し寄せた体験談。得たものの大きさと、心の傷の両面を綴る。

中学校の剣道部で全国大会に出場した経験を持つ筆者が、10年にわたる剣道との関係を振り返る。 高校で剣道を続けることを勧められたが、「もうやらなくていい」と言われた瞬間、これまでの努力が無意味に思えたという。

幼い頃から無理に好きだと思い込ませてきた感情が一気に崩れ、怒りと悲しみが押し寄せた。 しかし、その一方で、剣道を通じて得たものも多い。 全国レベルの環境で培われた精神力、身体能力、仲間との絆、そしてその後の進路に役立った経歴。 後悔はしていないが、今でも「中学校は何部だった？

」という質問に答えにくく、剣道という言葉を聞くと体が強張るという。 この複雑な感情は、長年の葛藤の結果である。 筆者は剣道を始めた当初から、内心では嫌だったと語る。 それでも周囲の期待や自分のプライドから、感情を押し殺して続けてきた。

毎日の厳しい練習に耐え、時には怪我をしながらも、自分に「好きだ」と言い聞かせてきた。 しかし、高校で「もうやらなくていい」と言われた時、その感情が一気に爆発した。10年間の努力が否定されたようで、虚無感に苛まれた。 特に辛かったのは、自分が本当は好きじゃなかったことを認めることだった。 無理に自分を騙してきた代償が、この時に現れたのだ。

しかし、時間が経つにつれて、剣道から得たものの大きさに気づき始める。 全国大会に出るための厳しい練習は、精神力と忍耐力を鍛えた。 チームメイトと共に目標を目指す経験は、協調性やリーダーシップを育てた。 また、その経歴は高校受験や就職活動で大きな武器となった。

筆者は「10年間無意味だった」とは思っていない。 むしろ、その経験があったからこそ今の自分があると感じている。 ただ、心の奥底にはまだ傷が残っており、剣道に関する話題がフラッシュバックを引き起こす。 この傷を癒すには、もう少し時間が必要なのかもしれない。

現在、筆者は剣道から離れて新たな人生を歩んでいるが、過去を完全に否定するわけではない。 無理に好きだと思い込んでいた時期は辛かったが、その経験が自分を強くしたことも事実だ。 自分を受け入れ、過去と向き合いながら、前に進んでいる。 この体験を通じて、筆者は「無理に我慢して続けること」の危険性を痛感した。

子供たちにスポーツを勧める際は、本人の意思を尊重し、無理強いしないことの重要性を訴えたい。 そして、自分と同じように葛藤する人々に対して、「あなたの時間は無駄じゃなかった」と伝えたい





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剣道 10年間 感情 後悔 精神成長

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