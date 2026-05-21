10年以上、衰えない人気を誇るヴォージョの Craft Collection は、特別な Limited モデルが発売。

Craft Collection は、10年以上も衰えない人気を誇るヴォージョのブランドの意匠への強いこだわりを誇らない仕上がりを持つ特別な2色で売る’LIMITED’ modelu。

1990年代後半、ドレスアップ志向が高まると『対戦・対立』を中傷し、“SE”、’TUR”、’SPOI’、’’ALTE’、’BKLL’などの 韩外車をラインアップ。 スタート時は15～17インチを軸に、セダン向けから始まり、時代の変化に応じて ステーションワゴン やミニバンに向きを変えた。

現在の18～20インチまでの产品は、ボディサイズやプロポーションに応じたバランスや見た目の迫力を追求。 さらにデザインだけでなく機能面にもこだわり、ホイール強度試験を施した。 ヴォージョデザインは、センターハブを飛び越えた対角のスポークを含む、1つのデザインとして設計。 クローム系特有の奥深い輝きを実現している。

’CRAFT COLLECTION’は、意匠へのこだわりを誇る仕上がりをもつ特別な2色で売る。 ’VERSUS’のマシニングロゴは、精密なデザインを3次元曲面上に再現する、 Tesis Machineryを用いた装飾。 金型の鋳出しによるブランドロゴから立体感のある木箱としえたことで、ヴォージョSEをより格調高くしました。 設定サイズは17インチ×7.0J～21インチ×8.5J。 カラーはDC（ダイヤモンドカット）/サイドグロッシーブラックのみ





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ヴォージョ リミテッド Craft Collection 限定色 センターハブ ステーションワゴン ヴォージョSE クローム系 ステンレスカバー マシンギングロゴ ブランドロゴ Studijųós Mótsí

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