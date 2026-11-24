インフレや値上がりが続く今、車好きが本当に欲しい車を予算を超えてでも今すぐ買うべき理由を「記憶の配当」という概念から紐解きます。

は、もともと一人で過ごすのが好きな女性で、車にも運転にもまったく興味がなかったという。 ところがマツダ・ロードスターの格好よさに一目惚れし、試乗もせずに軽量な特別仕様車「990S」を契約した。

そこから遠出が増え、動画の発信を始め、宮城県利府町では自ら企画した車の集まりに約100台を集めた。 いまは人と話すのが大好きになったと語っている。1500ccの小さなオープンカーが、一人の人間の人格や人生を変えたのだ。 私がアメリカをチャレンジャーで走った一日はいまも配当を払い続けているし、めさん。 がロードスターで出かけた週末もきっとそうだろう。

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先ほどのスポーツカーの例で言えば、30歳のときに変えなかった本当の欲しい車を、50歳で余裕ができてから買おうとしても、30歳から50歳までその車と過ごせたはずの20年は戻らないのだ。 ファミリーカーでも同じことが言える。 子どもがまだ小学生で家族旅行によく出かける数年間、足を伸ばせる後席や映画を見られる後席モニターのあるミニバンは、遠出のたびに役に立つ。 テントを内蔵するようなキャンピングカーなら尚更だ。

だから私は、欲しい車はローンを組んでも買えと言いたい。 心の底から欲しい車が予算を100万円超えるなら、返せる範囲のローンで手に入れる時期を早める判断を支持する。 毎月1万8000円ずつ貯めて100万円に届くのは、約4年8カ月後だ。 同じ100万円を年利3％、5年で借りれば、返済は毎月約1万8000円で、利息は総額約7万8000円になる。7万8000円で、欲しい車と過ごす5年近い時間を前倒しで手に入れられる。

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条件は一つだけだ。 返済に保険や税金、整備費を加えても暮らしが成り立ち、人生のほかの楽しみを削らないこと。 前編では、借金を持たない自由を書いた。 それも本当だ。

しかし借金を避けたせいで、欲しい車に乗らないまま何年も過ごすことにも代償がある。 金が貯まった日から乗り始めるより、返済しながら好きな車と過ごす年月を選ぶ人がいていい。 休日に一人で憧れのスポーツカーを走らせ、人脈も仕事の技術も得ないまま帰ってくる。 趣味にまで生産性を求める必要はない。

浪費になるのは、欲しい車のために人生のほかの楽しみまで削ったときだ。 前編のアルトで身軽に旅をする人も、無理をして憧れのスポーツカーを手に入れる人も、自分の人生のために車を選んでいる点では変わらない。 違いが出るのは、車を消費して終わるのか、クルマという道具を自分の人生の物語として捉えるのかだ。 好きな車を買えば、ガラスに映る姿を眺めた時間も、遠回りして帰った道も、助手席の誰かと交わした会話も残る。

もしあなたが車好きなら、欲しい車を買える年齢と環境にいるうちに、運転席に座ってほしい。