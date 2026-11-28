バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は、選手不足を受けて先発に複数のサプライズを用意。ハンブルガーSV戦ではサシャ・ボエ、バラ・ンディアイ、ノア・コジョ＝エヴォラの3人が今季初先発する。

バイエルン では現在、多くの主力が欠場している。 主将マヌエル・ノイアーをはじめ、アルフォンソ・デイヴィス、マイケル・オリーズ、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイブライ、ジャマル・ムシアラ、ハリー・ケインが負傷で離脱中だ。

ムシアラは大きな議論を呼びながら復帰を果たしたばかりだったが、筋繊維断裂により再び欠場を余儀なくされている。 HSV戦のゴールマウスには、予想どおりノイアーに代わってヨナス・ウルビヒが再び立つ。 右サイドバックではサシャ・ボエが先発する。 売却候補となっているボエは、短時間の出場が5試合続いた後、今季初めて先発に名を連ねた。4バックの残りはヨナタン・ター、キム・ミンジェ、ヨシプ・スタニシッチが務める。

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火曜日にOSCリールに1-2で敗れた試合からの変更は4人で、ダヨ・ウパメカノはベンチスタートとなる。 コンパニ監督はヨシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パヴロヴィッチ、トム・ビショフ、バラ・ンディアジェという中央のMF4人を起用。 このうち1人が左サイドに入り、おそらく18歳のセネガル人選手がその役割を担う。 ンディアジェは今季ここまで3試合に出場しているが、プレー時間は合計わずか4分だ。