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10人でセルタに逆転勝利のボーンマス、アレックス・スコットがEL制覇への夢を語る
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アレックス・スコットが、10人でセルタ・ビーゴに逆転勝利したボーンマスのヨーロッパリーグ制覇への夢を語った。
アレックス・スコット は、10人でセルタ・ビーゴに逆転勝利を収めた ボーンマス が、ヨーロッパリーグ優勝を夢見ていると明かした。 クラブの欧州大会での歴史に残る勝利で、 ボーンマス は同大会5戦全勝。
欧州の主要タイトル獲得への期待が高まっている。 ヨーロッパリーグで全勝を維持し、決勝トーナメント進出に一歩近づいたボーンマスが、欧州での成功を夢見ている。 スペインでの劇的な逆転勝利を受け、MFアレックス・スコットはクラブの大きな目標を隠さなかった。 イングランド代表でもあるスコットは、チームには来年5月にフランクフルトで行われる決勝まで勝ち進む力と自信があると考えている。
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イングランド南部沿岸に本拠を置くボーンマスは、これまで主要タイトルに恵まれず、2014-15シーズンのチャンピオンシップ優勝が現在も最大の実績となっている。 のインタビューで語った。
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