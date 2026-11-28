「Google Fitbit Edge」は多機能スマートウォッチ「Google Pixel Watch」と画面なしスマートトラッカー「Google Fitbit Air」の中間的な立ち位置の製品として開発されたスマートウォッチです。そんなGoogle Fitbit Edgeを1カ月以上にわたって着用し続けたので、使用感をまとめました。

」で「常に表示状態のディスプレイ」を有効化すると自動消灯の代わりに「操作しない状態が続くと画面の照度を下げる」という動作に変化します。 スケジュール機能を使って「夜間は常時点灯ではなく自動消灯」という設定も可能です。

バッテリー持続時間はかなり長めです。 手洗い・食器洗い・風呂以外の時間は常に装着し続けた結果、常時点灯を無効化した場合は8～9日間バッテリーが持続しました。 一方で、常時点灯を有効化した結果、満充電から50時間でバッテリー残量が8％となりました。 Google Fitbit Edgeの画面では歩数・エナジースコア・睡眠時間・心拍数などを確認できます。

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ただし1.34インチのディスプレイは小さすぎてタッチ操作が難しいため、トラッキング情報は基本的に管理アプリのGoogle Healthで確認することになります。 Google Healthのトップ画面が以下。 左上には「1週間の有酸素運動負荷目標への到達度」が表示され、右上には歩数とエナジースコアと睡眠時間が表示されます。 エナジースコアは体のコンディションを1～100の範囲でスコア化したものです。