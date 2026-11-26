大根がおいしい季節になった。先日、家にあるおろし器で大根をおろしたら、辛くて思わず顔をしかめてしまった。よく切れるおろし金を使うと大根の味まで変わると聞き、職人の手仕事で作っている埼玉県和光市の小さな町工場を訪ねた。

大根がおいしい季節になった。 先日、家にあるおろし器で大根をおろしたら、辛くて思わず顔をしかめてしまった。 よく切れるおろし金を使うと大根の味まで変わると聞き、職人の手仕事で作っている埼玉県和光市の小さな町工場を訪ねた。

一目一目、叩き出す おろし金と同じ銅色ののれんをくぐると、「カン、カン、カン」とリズミカルな金属音が耳に心地よく響いてきた。 ここ「大矢製作所」は日本でも数えるほどしかない、手作りおろし金の製造販売所。 働くのは3代目の大矢茂樹社長（58）を合わせて4人。 春原（すのはら）澄人さん（52）ら2人しかいない職人が、タガネと金槌（かなづち）で一目一目、刃をたたき出し、1日に50枚ほどの純銅製おろし金を製造している。

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使い込まれて黒光りするケヤキの丸太を作業台に、春原さんが羽子板形の銅板にタガネを当て金槌で打ち込むと、一辺数ミリの小さな三角形の刃が立ち上がる。