冬の味覚の代表格として蟹を思い浮かべる方は多いと思いますが、「セコガニ」という蟹をご存じでしょうか。セコガニとは、ズワイガニ（松葉ガニ）のメスのことを指し、地…

冬の味覚の代表格として蟹（かに）を思い浮かべる方は多いと思いますが、「セコガニ」という蟹をご存じでしょうか。 セコガニとは、ズワイガニ（松葉ガニ）のメスのことを指し、地域によっては「セイコガニ」「香箱ガニ」「コッペガニ」とも呼ばれています。

例年11月初旬から12月末までの約2カ月間しか漁ができない貴重な蟹で、最大の特徴は「内子（卵巣）」と「外子（受精卵）」。 プチプチ食感の「外子」と、しっとりとした深いコクがある「内子」は、一度食べると忘れられないおいしさとカニ通の中でも人気です。 産経ネットショップでは、日本有数のカニの水揚げ地として知られる兵庫県北部の日本海に面した町、香美町香住地区で水揚げされた セコガニの「訳あり品」 をご用意いたしました。 訳ありの理由は、脚が折れたり、取れたりしているため。

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味に変わりはありません！ 今しか味わえない旬の逸品を、大変お得なこの機会にぜひご賞味ください。 1年のうち2カ月しか漁ができない貴重な蟹 実は、ズワイガニの漁期はオスとメスで異なります。 オスの場合、地域によって多少異なりますが、11月初旬から翌年3月中旬頃までとされており、比較的長期間漁が可能です。 それに対してメス（セコガニ）は資源保護のため、11月初旬から12月末までの約2カ月間と、漁期が非常に短く設定されているのです。