「MSIカスタムPC王者決定戦2026」に出展したThermaltakeブースを取材。1台のケースに2つのPCシステムを搭載できる「CAPO X」をはじめ、AI向け大型ケースやユニークな電源ユニット、レーシングシミュレーターなど、自作PCの楽しさを広げる展示を紹介します。

PCケースやCPUクーラー、電源ユニットなど、自作PCに欠かせない製品を幅広く手がける「Thermaltake（サーマルテイク）」。 個性的なデザインのPCケースから、性能や使いやすさにこだわったパーツまで、豊富なラインアップが魅力のメーカーです。 211月21日、東京・秋葉原のベルサール秋葉原で開催された「MSIカスタムPC王者決定戦2026」には、そんなThermaltakeもブースを出展。

ユニークなPCケースや最新の電源ユニットに加え、実際にゲームを楽しめるレーシングシミュレーターなど、見どころの多い展示となっていました。 ブースで特に目を引いたのが、ホワイトを基調とした大型PCケース「CAPO X」です。 透明なパネル越しに見える内部には、鮮やかなブルーのライティングや水冷パーツがぎっしり。 見た目だけでも十分にインパクトがありますが、実はこのケース、ちょっと変わった特徴を備えているんです。

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なんと、1台のケースに2つの独立したPCシステムを搭載できる「デュアルシステム構成」に対応しているのです。 Micro-ATXやMini-ITXマザーボードを使用でき、異なる用途のPCをひとつのケースにまとめられます。 例えば、ゲームをプレイするためのPCと、動画配信やクリエイティブ作業を担当するPCをひとつにまとめる、といった使い方も考えられます。 AI関連の処理や複数の作業を並行して進めたい場合にも、ユニークな選択肢となりそうです。

また、展示では冷却ファン「SWAFAN UNIFY」も紹介。 複数のファンを組み合わせたすっきりとしたデザインで、冷却性能だけでなくPC内部の見た目にもこだわりたい人に注目してほしい製品です。 Thermaltakeの展示はゲーミングPC向けだけではありません。 ブースの壁面には、AIやワークステーション用途を想定した大型PCケース「AX1000 TG」「AX500」「AX700」の紹介パネルも掲示されていました。

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なかでも「AX1000 TG」は、2つのシステムを搭載できる大型ケース。 最大24台のストレージや29基のファンを搭載できる拡張性を備えており、AI処理やプライベートサーバーなど、高い処理能力が求められる用途を想定しています。 また、「AX500」や「AX700」も、拡張性や冷却性能を重視したモデルです。 一般的なゲーミングPCだけでなく、AI開発や研究、シミュレーションなどの分野でも活用できる製品を展開している点が印象的でした。

自作PCを組み立てる際、意外と苦労するのが電源ケーブルの配線です。 ケース内部の限られたスペースで作業する必要があり、なかなか思いどおりに配線できないことはありませんか。 最大の特徴は、ケーブルを接続するモジュラーコネクタ部分を、電源ユニット本体から取り外せること。

あらかじめケーブルを接続したうえで本体を取り付けられるため、狭いケース内部でも配線作業がしやすくなります。 80PLUS GOLD認証を取得し、ATX 3.1やPCI Express 5.1にも対応。750W、850W、1000W、1200Wのラインアップが用意されており、ゲーミングPCからハイスペックな構成まで幅広く対応できます。