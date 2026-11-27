プレスリリース 1冊丸ごとANAグループ特集！ 特別付録「THE ANA BOOK 2027」付き 空の総合就職情報誌『エアステージ』2027年1月号を11月28日に発売

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土田米一）は、空の総合就職情報誌『エアステージ』2027年1月号を2026年11月28日（土）に発売いたします。

前半では、CA（客室乗務員）志望者に向け、成田～ホノルル線のエアバスA380に乗務するCAへの密着フライトレポートや、総合訓練施設「ANA Blue Base」での安全・保安訓練、サービス教育の現場を取材したレポートを収録。 さらに、採用担当者による模擬面接や現役CA4名の「私の合格秘話」、第一印象を磨くCAのメイク座談会など、読んで楽しい実践的なノウハウをお届けします。 後半では、パイロットや整備士、グランドスタッフ、グランドハンドリングスタッフ、総合職など、幅広い職種の人事担当者や先輩社員へのインタビューを掲載。

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加えて、人財と事業を創る「変革塾」や社員提案制度「Da Vinci Camp（ダヴィンチキャンプ）」に挑戦し、自らの可能性を拓く現役CAの事例も紹介。 多様なキャリアの広がりを伝えます。 今号の特別付録は、コンパクトな企業研究ブック「THE ANA BOOK 2027」です。 ANAの企業概要をひと目で把握できる構成で、通学などの移動時間や面接の直前まで、手軽に企業研究を進められます。