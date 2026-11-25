プリッとした食感と鮮やかな赤色で、食卓をぱっと華やかにしてくれるえび。いつもの晩ごはんはもちろん、年末年始のおもてなしにも活躍します。今回はE・レシピで「おいしい！」の数が多いえびレシピを、人気順に8

ケチャップをベースにした、辛くないエビチリです。 ニンニクとショウガの風味が効いていて、豆板醤を使わなくても本格的な味わいに仕上がります。 ここがポイント：下味をつけたえびを冷蔵庫で10分なじませると、ぷりっとした食感になります。

殻つきのえびをオリーブ油で焼き、ニンニクとバターで香りよく仕上げました。10分で作れて、おつまみにもパーティーにもぴったりです。 ここがポイント：殻の背をはさみで切ると、背ワタが取りやすく、味もしみ込みやすくなります。 ブロッコリーとえびを、粒マスタード入りのマヨネーズとヨーグルトのドレッシングで和えました。1人分121kcalとヘルシーな一品です。 ここがポイント：えびは白ワインと塩で水分がなくなるまで炒めると、ドレッシングが水っぽくなりません。

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片栗粉をまぶしたえびと白ネギを炒め、黒酢のあんでまとめました。 とろりとしたあんがえびによくからみ、ご飯にもよく合います。 ここがポイント：えびに酒をもみ込んでから片栗粉をまぶすと、ぷりっと柔らかく仕上がります。 えびとハンペンで作ったペーストに、ザク切りのえびを混ぜて春巻きの皮で包みました。