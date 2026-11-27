XiaomiのSIMロックフリースマートフォン「REDMI Note 17 Pro Max 5G」が、Amazon.co.jpのブラックフライデー先行セールで17％オフの6万6481円で販売中。1万mAhバッテリーやIP68防水を備える。

「REDMI Note 17 Pro Max 5G」 REDMI Note 17 Pro Max 5Gは、シリコン含有量16％を採用し、同社史上最大という1万mAhの大容量バッテリーをコンパクトなボディーに収めたモデルだ。1回の充電で数日間の連続駆動を実現する他、100WのHyperChargeに対応し、20分の充電で終日使用できるとしている。

バッテリー寿命は最大6年をうたう。 プロセッサには4nmプロセス採用の8コア「Snapdragon 6 Gen 5」を搭載し、メモリは8GB、ストレージは256GBを備える。 ゲームや動画ストリーミング、日常のマルチタスクまで滑らかに処理できるという。 ディスプレイは1.5K解像度の6.83型AMOLEDを採用し、最大3500ニトのピーク輝度により強い直射日光下でも優れた視認性を確保するとしている。3200Hzの瞬時タッチサンプリングレートに対応し、ゲーム操作のレスポンスも高めた。

Advertisement

長時間の視聴を支えるインテリジェントなアイケア技術も備える。 耐久性も重視しており、IP66およびIP68の防水・防塵（じん）性能を備え、水深2mで72時間の防水試験をクリアしたという。 また、高さ3mから御影石への落下に耐えるSGS認証を取得した他、ディスプレイ面にはCorning Gorilla Glass Victus 2を採用し、日常の落下や傷から保護する。 カメラは5000万画素の広角と800万画素の超広角で構成される。