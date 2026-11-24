ベニートとモンテフィオーレがSean ConneryとDaniel Craigの007スーツを評価。Conneryのクラシックで礼儀正しいスタイルと、Craigの現代的なシルエット、特にカジノロワイヤルのディナースーツのディテールを技術的視点から解説する。

「私がいいと思うのは、コネリーが礼儀正しい紳士として振る舞っている時も、事態が厄介な方向へ転じた時も、しっくりとくるところです。 スーツがキャラクターの邪魔をしないのです。 洗練されたクラブに座っていても場違いに見えないですし、決して繊細に映らないのです」 しかし、ベニートにとってコネリーはいちばんのお気に入りというわけではないそうで、衣装に足りなかった要素を指摘する。

「私は服にもう少し表情があってもいいと思っています。 とはいえ、コネリーの控えめな着こなしからは、テーラーも学べることはあります」 一方、モンテフィオーレの意見は異なる。

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「コネリーには、英国らしさがあるんです。50年代特有のシルエットはとてもエレガントで、実にクラシックなものです。 そんなクラシックなテーラードスタイルを、彼は落ち着きと気品、そして優雅さもって着こなしています」このスーツがお気に入りである理由を、彼はこう説明する。

「ラペルの長さが絶妙で、ウエストのシルエットも実に美しい。 胸まわりには程よいゆとりがあり、それがウエストを締め付けることなく細く見せています。 斜めに配されたハッキングポケットも、視線を中心へと導く効果があります。 背面の深いサイドベンツは、座ったり体の向きを変えたりした際に、ジャケットの裾がヒップまわりに沿って自然に動くようになっているんですよね。

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シルエットそのものは、身頃のカッティングによって描かれています。 ベンツは下半身に動きやすさを持たせるためのものですね」 こうした技術的なディテールに加え、このスーツにはあの時代ならではの個性もある。 そしてそれは決して悪いことではない。

「1974年に作られたスーツですから、その時代らしさがあってもいいと私は思っています。 （古い時代のものでも）十分に素晴らしいスーツであることもありますから」 「ダニエルは野性味あふれる様子で海から姿を現しましたよね。 ものすごくかっこよかったと思います」とモンテフィオーレは言う。 しかし、テーラリングの点ではクレイグのスーツがややタイトすぎたこともあったとモンテフィオーレは指摘する。

もっとも、それは当時のトレンドを反映したものでもある。

「『007/カジノ・ロワイヤル』（2006）で彼が着ている黒のブリオーニのディナースーツは、パッド入りのショルダーにシルクで縁取られたピークドラペル、そしてしっかりと絞ったウエストラインが印象的で、実にハンサムです。 ウエストコートもカマーバンドも合わせていません。 そのため、ブロスナンのそれに比べるとフォーマルさは控えめで、“まだ振る舞いを学んでいる最中”という設定では、よく似合っています。 エヴァ・グリーン演じるヴェスパー・リンドが、テーブルにつく時はきちんとした格好をするべきと言うのも、私にはよく理解できます」