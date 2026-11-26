元龍谷大平安監督の原田英彦氏が、2027年1月から軟式野球の佐川印刷監督に就任することが決まった。2025年3月の退任以来2年半ぶりの現場復帰であり、強豪チームの指揮を執る。

龍谷大平安 （京都）前監督の 原田英彦 氏（66）が2027年の年明けから軟式の 佐川印刷 野球部監督に就任することが26日、分かった。27年1月から指導を開始する。 原田氏にとって、 龍谷大平安 監督を退任した25年3月以来の現場復帰となる。

原田氏は平安（当時）から社会人野球の日本新薬に進み、93年に母校の監督に就任。 情熱と後輩への深い愛情をもって、部員不足などで低迷していた名門を再建した。97年夏の甲子園で準優勝。14年センバツは、高橋奎二投手（現ヤクルト）を擁し、優勝した。 一流の野球人であり、社会に通用する人間であれ、という願いを込めて、高橋や現在の龍谷大平安監督の川口知哉、炭谷銀仁朗（現西武）、西川史礁（現西武）らを育て上げた。 指導者としての実績、選手を導く理念が、新監督の人選を進めていた佐川印刷の目に留まった。

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佐川印刷は1970年の創業で、社員が増えて野球ができる人数がそろうと、社員同士のコミュニケーションを円滑にし、明るい社風を作る目的で野球部を創部。 全国大会の常連チームとなり、05年の岡山国体で準優勝、10年の千葉国体で優勝。17年の第72回天皇賜杯（しはい）でも準優勝の実績を誇る強豪だ。 京都で生まれ育ち、高校、社会人と京都の名門チームを経てきた原田氏は、京都から全国制覇を目指す同社のニーズに合致した。 野球最新ニュース