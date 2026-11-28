TBS龍宝社長はドラマ「VIVANT」の成功を総括し、12月4日の映画公開を明言。最終回深夜のチケット先行販売で大きな反響を得た経緯と今後の展望を語った。

TBS の 龍宝社長 は、ドラマ「 VIVANT 」が全社挙げての集大成となるコンテンツだったと回顧しました。彼は、多くの番組が出演者との連携によってこの作品を盛り上げたことを強調し、アジア大会での屋外広告キャンペーンや、アスリートアンバサダーである 角田夏実 さんのドラマ出演などが、ドラマ本編と素晴らしい相乗効果を生み出したと語りました。

年間ヒット達成へ視聴率と映画公開

龍宝社長は、ドラマが開始する前に目標として「今年度最大のヒットドラマとなってほしい」と表明していたことを明かしました。1月クールはまだ残っているものの、最終回に至るまで高い視聴率を維持できたことから、その目標は達成できるとの見通しを示しました。さらに、ドラマのラストで予告された通り、12月4日に映画「VIVANT」が劇場公開されることを正式に発表しました。

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前例のないチケット販売と混線への謝罪

龍宝社長は、最終回の放送当日深夜に劇場チケットの先行販売を行うという前例のない取り組みを行いました。関係各所の協力により実現したこの試みは、大変大きな反響を呼び、すでに多くの観客がチケットを購入したと報告しました。しかし、同時多発的なアクセスによりネットがつながりにくい状況が発生し、ご不便をおかけしたことはお詫びすると述べました。

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映画公開までの残り時間と期待

龍宝社長は、購入していただいたチケットが、多くの皆様の期待に十分応えられるものだと確信しています。公開まであと9日となった現在、映画館での再会を待っているファンに向けて、是非楽しみにしてほしいと呼びかけを行いました。ドラマの旅はまだ続いており、映画という形で新たな章が始まろうとしています。