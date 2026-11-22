■『第39回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』最終選考会

最終選考会では歴代のジュノンボーイが登場。 ゲスト審査員を務める俳優の溝端淳平（第19回グランプリ）、押田岳（第29回グランプリ）に加え、歴代ジュノンボーイとして渡部秀（第21回準グランプリ）、齋藤璃佑（第34回グランプリ）が参加した。

ジュノンボーイに選ばれると次の日から生活が一変したことを振り返った。 当時の写真がスクリーンに。 この日はド派手なスーツ姿で登場した齋藤は「自分が取れると思っていなかったので夢のような経験をさせていただきました」と話す。 最終選考会の直前に「邪魔だな」と思って短髪に。

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前髪が重い人だらけの中で、さわやかな印象を残し「今となってはグッジョブだったなと思います」とガッツポーズだった。 また、芸能生活の転機も語ることに。 スーパー戦隊シリーズ『爆上戦隊ブンブンジャー』（2024）で阿久瀬錠／ブンブラックを演じた齋藤は「今、応援してくださる皆さんも、そこで初めて見てくれた方が相当多い。 そこか転機になったかと思います」としみじみ語っていた。

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俳優・武田真治、溝端淳平、三浦翔平、菅田将暉、犬飼貴丈、綱啓永、山下幸輝らを輩出した若手俳優の登竜門『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』。 応募資格は、応募時12歳から22歳の男子。 例年1万人を超える応募者の中から、第1次審査、第2次審査、第3次審査を経て、敗者復活者含むファイナリスト15人が決定。 最終選考会でグランプリを始め各賞が決定し、多くのファイナリストが芸能プロダクションからのスカウトを受け、所属となる。

【準グランプリ】斎藤元気（さいとう・げんき）：福島県出身／福島県在住／13歳／中1／170センチ／49キロ【フォトジェニック賞】三上裕大（みかみ・ゆうだい）：千葉県出身／千葉県在住／21歳／大3／176センチ／60キロ