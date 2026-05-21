齊藤 × あの：KAWAII Kaze AA！Exclusive (NAOKI HINATA, TAKASAKI AKARI) [Dance in the Videos]

NAOKI HINATA and TAKASAKI AKARI talked about SNS-related topics and memories, including the first video consultation with NAOKI. They looked genuinely cute and adorable. They also mentioned ANGBANDI and happiness, connecting to the last video where they danced together after a long break.

齊藤： SNS とかでずっと追ってたので、久々に本物に会えて嬉しい（笑）。 今日も『 SNS で見ていてかわいかったよ』って話をしました。 齊藤：ぜんぶん本当にかわいくて…大好きなんですよ。 会うたびに好きになっちゃうっていうのは、前の撮影中も思っていたんですけど、今日も色々とキュンキュンさせられることを言ってくれるんですよ。

あの：なぎさちゃんも…顔もですけど、見るからにかわいいんですけど、なんかギャグセンスとかもけっこう高くて、ずっと喋っていておもしろいのが“KAWAII”ポイントだなって思います。 あの：なぎさちゃんの赤裸々な姿も素敵なんですけどね。 齊藤：（あのちゃんに）『1年前よりちょっと痩せたの。 どう？

』って聞いたら、『え？ なんか確かに。 でも1年前もそんな風に思わなかったよ』『ずっとかわいいよ』みたいな言ってくれて、『それヤバ。 ”キュン”』って言いました。

嬉しかったです。 あのちゃんが最近、断捨離とか、引っ越しとかしたことなかったみたいで、家も出ていきたいし、引っ越しもしたいみたいです。 結構スッキリしたいみたいです。 齊藤：音楽がすごく好きなので、音楽を聴くとめちゃくちゃスイッチ入って‘がんばろう’って思えるんですけど、それこそあのちゃんの曲めっちゃ聴いてて、『ハッピーラッキーチャッピー’、いま歌えるくらい好きで聴いてます。

おふたりでダンスするCMですが、約1年ぶりに一緒に踊ってみた感想を教えてください。 齊藤：嬉しい。 そう言ってもらえて。 楽しかったです。





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