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黒表紙の２００２ダイアリーより【江夏豊さん歴代番記者悼む】/デイリースポーツ online
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阪神でシーズン奪三振記録を樹立し、広島、日本ハムなどでは抑えとして活躍した江夏豊さんが１７日、東京都内の病院で死去した。７８歳。デイリースポーツで１９９６年から２０１０年まで評論家を務めた江夏さんを、歴代の担当記者が悼むコラムを連載する。 ...
阪神でシーズン奪三振記録を樹立し、広島、日本ハムなどでは抑えとして活躍した江夏豊さんが１７日、東京都内の病院で死去した。７８歳。 デイリースポーツで１９９６年から２０１０年まで評論家を務めた江夏さんを、歴代の担当記者が悼むコラムを連載する。
子供のころから日記を書くのが苦手だった。 夏休みの宿題も８月下旬にまとめて書いていた。 そんな私がこの１年だけは毎日書き続けた。 それが２００２年、江夏番の年だ。
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あまりにも濃すぎる日々を、書き留めておきたいと思った。
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