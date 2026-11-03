黒海でドローン攻撃が相次ぎ、ウクライナ産小麦の輸出が半減

黒海でコンテナ船や貨物船がドローン攻撃を受け、沈没や死者が出ている。ウクライナ産小麦の輸出量も大きく落ち込み、海運の安全と食料供給への影響が懸念されている。ルーマニアやブルガリアの周辺海域でも攻撃が確認され、船員の安全確保が課題となっている。

黒海で、 ルーマニア の港に向かっていたコンテナ船が三つのドローンに襲われ、転覆した。フランスの偵察機は、船に狙いを定めて接近する水上ドローンを撮影しており、その後の映像では船が大きく傾き、沈没していく様子が確認されている。攻撃は ルーマニア の領海に近い海域で起きた。

この事件は、黒海での一連の攻撃の一つにすぎない。その6日後には、夜間にブルガリア沖を航行していた船が攻撃を浴び、乗員11人が死亡した。犠牲者の大半はシリア人だったと伝えられている。黒海では商業船が標的となる事件が続き、航行の安全をめぐる緊張が高まっている。

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ロシアによるウクライナ沿岸港への攻撃の経緯

ロシアは夏の間、オデーサをはじめとする黒海沿岸のウクライナの港へのミサイル、ドローン攻撃を強化した。港湾インフラへの攻撃が続いたことが、黒海を航行する船舶の危険度を押し上げている。

政府統計によると、ウクライナの今年9月の小麦輸出量は109万トンだった。1年前の205万トンからほぼ半減しており、港への攻撃が輸出の落ち込みにどの程度影響したかは、記事中で数値として直接示されてはいない。ただ、攻撃の時期と輸出量の大幅な減少が同じ文脈で伝えられている。

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ロシア製とされるドローンの残骸も、事件の状況を示す資料として伝えられている。写真説明では、前日にブルガリア沖でロシアのものとみられるドローンが貨物船2隻を攻撃し、そのうち1隻が沈没、乗員11人が行方不明になったと説明されている。

黒海からドナウ川へ通じるスリナ運河の近くでも、ケミカルタンカー2隻が攻撃を受け、火災が発生した。攻撃は沿岸の港だけでなく、主要な航路の近くにまで広がっている。

船員の雇用事情と関係者の見方

ハジュズ氏は、経済的に苦しい船員は危険な海域での仕事を引き受けざるを得ないと説明した。追加報酬を提示されて応じるケースもあるという。

ハジュズ氏は、働き口が限られているため、こうした海域で働かざるを得ない人もいるとの見方を示した。船員が危険を承知で乗船する背景には、雇用の選択肢の少なさがあると指摘している。

アンブリー氏は、ルーマニアやブルガリアの周辺海域だからといって、もはや無条件に安全と扱うべきではないと述べた。近年の攻撃が、従来は安全とみなされていた海域にも及んでいることを示す発言といえる。

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アンブリー氏はまた、ウクライナ産穀物の輸出に関わっていたとの理由で、複数の船が狙われた可能性が高いと分析した。攻撃の標的選定が、穀物輸送という経済活動と結び付いているという見立てである。

一方で、一部の海運会社は危険が高まる中でも黒海での運航を続けている。船の攻撃や乗員の犠牲が伝えられる中でも、航行を続ける企業と、危険な海域で働かざるを得ない船員が並存している状況が浮かび上がる。

海運の安全と穀物供給への影響

黒海での攻撃は、船員の命と穀物の輸出という二つの面で影響を及ぼしている。乗員11人の死亡という人的被害に加え、小麦輸出量の大幅な減少が同時に伝えられている点が特徴である。

攻撃を受けた船では、救命ボートをすべて降ろしている余裕がなく、乗員らは海に飛び込んだという。緊急時の脱出手段が確保できない状況は、船員の生存率に直接関わる問題である。

記事では、今後の航行再開や護衛などの対策について、具体的な日程や手続きは示されていない。黒海の安全をどう確保するのか、関係国や海運会社の対応が注目される段階にある。