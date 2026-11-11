黒柳徹子、初孫誕生を報告「元気が出るパワー湧く」闘病中の喜び

女優の黒柳徹子が肺がん闘病中ながら初孫の誕生を報告。孫との触れ合いが治療の励みになり、育児体験や家族への感謝も明かした。

女優の 黒柳徹子 は、2024年1月にステージ4の 肺がん と診断され、現在も治療と闘病を続けている。そんな中で司会の 黒柳徹子 から「初孫が生まれてうれしい」と振られると、黒柳は「はい」と目尻を下げ、嬉しそうな表情を見せた。

初孫の誕生と先輩芸能人の言葉

長女が男の子を出産したことについて、黒柳は「うれしいですねえ」としみじみと語り出した。彼女は周囲の先輩方からのアドバイスも参考にしていたことを明かし、「山本譲二さんとか、吉幾三さんなんかにね」と具体的な名前を挙げた。これらの先輩たちは彼女に対して、「可愛いぞ、孫は」という温かい言葉をかけていたという。

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実際に孫に会い、抱き上げた瞬間の感情については、「本当に何とも言えない気持ちですね」と力を込めて説明した。この言葉には、孫の存在がもたらす独特の感動と、病気と向き合う中で得る精神的な支えが含まれているようだ。

孫との交流と育児の実態

黒柳と孫が会う頻度については、「仕事の関係で、1カ月のうちに1回か2回」という制約があるものの、質の高い時間を大切にしている。特に最近のお盆休みでは、これまで経験したことがないようなアクティビティを計画した。初めて電車に乗ったり、プールに入れたりしたという。

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その様子を振り返り、「可愛かった」とうっとりとした様子で語った。孫との触れ合いは、黒柳自身の体調にも良い影響を与えている。「もう本当にね、疲れも吹っ飛ぶし。病気していても何かこう元気が出るっていうか、パワーが湧いてくるんですね。不思議と」と続けた。

単に見守るだけでなく、黒柳はおむつ替えなどもこなすなど、積極的に育児に参加している。最初は泣き声に戸惑いもあったが、「ああおしめだなとか、ああミルクだなとか、そういうのは分かりかけてきました」と成長を実感している。初期は泣かれることも多かったが、「今はもう大丈夫です」と胸を張って語った。

父親としての反省と家族への愛情

自身は1男1女を持つ父である黒柳だが、子供たちが幼い頃の育児参加については率直な反省を述べている。「子育ては全部女房がやってくれていましたね。助かりました」と回顧し、当時の状況を振り返った。あらためて孫ができたことで、自分自身の父親時代を振り返り、当時の行動を省みる機会になったようだ。

なぜ当時子育てに参加できなかったのかについては、「そうですね。でも仕方ないですからね。仕事のこともありますからね」と語り、プロデューサー兼タレントとしての多忙さが理由だったことを示唆した。現在は孫という新しい世代を通じて、家族の絆を再確認している。

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先日も長女と服を買いに出かけた際のエピソードでは、黒柳の「ジジバカ」ぶりが垣間見えた。長女が「もういいから、いいから。これで十分だから」と話しても、黒柳は「いや、何かあったらいけないから、買いなさい」と言い張り、結果的に持ちきれないほど買ってあげたという。笑いを交えつつも、孫や娘への深い愛情が伝わってくるエピソードだった。